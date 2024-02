AMP: “El cuadro de la situación educativa se agrava y peligra el inicio de clases”

Send an email

Rogelio De Leonardi sostuvo que es un agravio largar a las provincias a la deriva rompiendo con los compromisos de décadas.

El gobierno de Milei viene marcando pautas que se vienen profundizando, hay una política de Estado qué ha decidido abandonar la escuela pública, gratuita, obligatoria y no dogmática. «Estamos hablando de la igualdad estamos hablando de la solidaridad, de la fraternidad, es decir de los principios fundamentales que guían a la humanidad (…) Y esto es lo que viene en el conjunto de ideas ultra liberales y derechistas del gobierno de Milei, sostuvo De Leonardi.

La AMP viene expresando en sus resoluciones su profunda preocupación no solo por la situación educativa sino en todos los aspectos de la vida que son afectados. «Nuestro pueblo cayó en la tentación de creer en discursos mesiánicos y aquí lo tenemos desatendiendo las necesidades de la escuela pública, gratuita y obligatoria en la República Argentina» afirmó el referente sindical.

En la mañana de hoy, el Secretario General de la Asociación de Maestras/os y Profesoras/es se encuentra en viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que participará de una extensa reunión, conjuntamente con referentes de todos los sindicatos de base del país pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)

De cara al inicio de clases el referente de la AMP afirmó que «nos encontramos en una ocasión diferente, un conflicto que ha instalado el gobierno nacional y que nos pone frente a una profunda contradicción frente a decisiones que tiran por la borda los derechos conquistados por la Central de Trabajadores de la Educación. Tuvimos luchas históricas que no vamos a largar por la borda. Que estemos siendo cautos no implica que no tengamos una política gremial, nosotros ya hemos desarrollado tres Asambleas en lo que va del año 2024».

Finalmente se informó que en el día de ayer se ha desarrollado una importantísima reunión provincial con Delegadas y Delegados del Interior y de Capital, oportunidad en la cual se determinó un trabajo territorial que se llevará a cabo a partir de mañana miércoles 14 de febrero y que consistirá en visitar todas y cada una de las escuelas de la provincia con el objeto de dar a conocer las Resoluciones del segundo cuarto intermedio de la 255 Asamblea Provincial Extraordinaria de Delegadas y Delegados Escolares y a la vez tomar nota de las condiciones edilicias en las que se encuentran las instituciones escolares de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo. Para ello el sindicato pondrá en práctica el acuerdo paritario que resguarda el derecho a la asamblea en los lugares de trabajo. Se hacen necesarios debates francos y amplios entre los diferentes compañeros y compañeras en las escuelas con el objeto de llegar a a resoluciones legitimadas por la voluntad de las bases.

El gobierno no puede privarnos de los montos que se vienen recibiendo y que en definitiva son alrededor de 28,000 pesos por cargo, que los compañeros y las compañeras dejarían de percibir.

El Secretario General de la AMP afirmó que así como están las cosas en este momento en la provincia de La Rioja no hay expectativas de inicio de ciclo lectivo.

