Arauco ya tiene su Centro de Hemodiálisis y 17 personas un trabajo estable

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este jueves, la inauguración del Centro de Hemodiálisis ubicado al lado del Hospital Zonal San Nicolás de Aimogasta, cabecera del Departamento Arauco, acto en el que también se entregaron 17 pases a planta permanente de trabajadoras y trabajadores de la Salud.

En primera instancia, las autoridades presentes procedieron al descubrimiento de placa para luego realizar el tradicional corte de cintas y hacer un recorrido por el centro que tiene una superficie cubierta de 326 m2, con una inversión de casi 30 millones de pesos y que es la concreción del anhelo y el trabajo arduo de muchas personas comprometidas en este objetivo para lograr el bien común de los pacientes que lo requieran en la región sin necesidad de trasladarse a Capital.

El gobernador Ricardo Quintela planteó que “yo no prometí resolver el problema de la precarización laboral, no prometí un centro de hemodiálisis ni una planta de oxígeno, ni la construcción y concreción de las UTI en cada una de las regiones. No lo prometimos, las concretamos y no solo en salud sino en todas las áreas, porque la pandemia contribuyó a visibilizar las asimetrías existentes en el interior de nuestra provincia y también en el interior profundo”.

“Este Centro de Diálisis permite a la región que aquellos que tienen esta patología no tengan que desarraigarse del lugar donde están sus seres queridos. Este gobernador no es demagogo, concreta las cosas como corresponde”, subrayó. Para hacer un apartado, referido a la cuestión político partidaria y a las elecciones que se avecinan, invitó a las y los riojanos a tener en cuenta “que en 2019 el gobierno saliente (en relación al gobierno macrista) desfinanció la salud, nunca tuvo una mirada federal, desindustrializó la República Argentina. En cambio, después vino un Gobierno (el del Frente de Todos) que plasmó el legado transmitido por nuestro conductor el General Juan Domingo Perón, que vino a dejar condiciones dignas para nuestra gente”.

“Esto no es casualidad –sumó- sino que forma parte de un compromiso que asumimos con el pueblo de la República Argentina y con el pueblo de la Provincia de La Rioja, de tratar de generar las mejores condiciones para ellos y por eso planteamos una Reforma Constitucional, porque necesitamos que aquellos que son derechos humanos, servicios esenciales, estén garantizados en la Constitución: el agua, la energía y la conectividad, además de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”. También nombró el ingreso universal para la familia “que no es otra cosa que el salario básico y mínimo hasta tanto obtenga un trabajo”.

“Voten por ustedes mismos. Nosotros tenemos un lema, pan, techo y trabajo, que es lo que buscamos garantizar. Por eso, estamos volcando esfuerzos y recursos para que podamos garantizar lo que nos comprometimos: dignificar a nuestra gente”.

Posteriormente, la vicegobernadora Florencia López confió que “es muy difícil expresar la alegría que siente el pueblo del Departamento Arauco después de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanto golpe. Hoy, ver que tantos jóvenes levantan su carné de vacunación, ver que niños con distintas patologías reciben su vacuna, ver que tenemos una planta de oxígeno, ver que los que recorrían más de 2.500 kilómetros mensuales, hoy podrán hacer su diálisis en su pueblo, cerca de sus familias. Eso nos emociona profundamente”. “Federalizar la salud es llevar la posibilidad de que la gente viva mejor. Usted gobernador, cortó una cinta y no inauguró una obra, sino que le modificó para bien la vida de la gente, de los pueblos”, declaró.

En tanto que la intendenta Virginia López dijo que “hoy es un día muy emocionante, fundamentalmente para mí y toda la Municipalidad del Departamento Arauco”. Comentó que cuando recién asumió su mandato, fue a visitar al actual gobernador donde le contó sobre el proyecto del Centro de Hemodiálisis “e inmediatamente me dijo que sí, lo vamos a hacer y hoy, lo tenemos acá”.

En otro tramo le agradeció a Quintela “porque hoy el Departamento Arauco tiene a todos, absolutamente a todos los trabajadores de la salud, con sus decretos, nombrados, con un trabajo dignificado por el Gobierno de la Provincia”. “Solo tengo palabras de agradecimiento”, cerró.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara resaltó que “hoy hay un plan de fortalecimiento para el interior provincial que se está llevando a cabo y esto es parte de la concreción de ese plan provincial de salud que tenemos la convicción que debe ser sustentable y que servirá para sentar las bases para quienes vengan a posteriori, porque significa mayor acceso, dignificar a nuestros trabajadores para brindar un sistema sanitario de calidad para nuestra gente”.

Afirmó que “las inversiones que se hicieron fue porque hubo por detrás una decisión política del Gobernador y hoy las cosas se hacen. Esto es lo que seguiremos haciendo porque hay un gobernador que apoya el sistema sanitario en toda la provincia no solo en Capital”. “Es importante que con esta pandemia tomemos conciencia de lo que significa cuidar la salud y de lo importante que es para el desarrollo de nuestros pueblos”.

El jefe de Zona Sanitaria II, Gilberto Ruiz Martínez, destacó: “Pensar en la federalización de la salud cuando por primera vez escuchamos a un ministro que también se preocupa por el interior” y mencionó como hechos importantes, la inauguración de la Planta de Oxígeno con lo cual –indicó- se evitaron derivar a Capital 274 pacientes y contribuir así a evitar colapsar el sistema sanitario; otra cuestión que señaló fue la vacunación donde informó que se inocularon en la Zona Sanitaria a su cargo, más de 19 mil vacunas. Finalmente se centró en el actual Centro de Hemodiálisis del que aseguró “es una obra magnífica y el primero de carácter público en toda la provincia porque está en un edificio independiente (del Hospital)” y cuenta con recursos humanos propios. “Estamos felices, orgullosos y es poco decirle gracias, señor gobernador”. Asimismo, destacó que recibieron nuevas ambulancias, así como un laboratorio auto analizador “con capacidad para analizar 46 muestras de una sola vez cuando antes solo se podían hacer ocho”.

Detalles

La primera etapa consistió en la refacción y re funcionalización del edifico SUM existente en el predio de dicho Hospital y la segunda etapa, en el marco de Emergencia Sanitaria, comprendió la construcción de la zona de recepción general del Centro de Hemodiálisis, que cuenta con ocho puestos para el tratamiento de diálisis, con máquinas especializadas de última generación “Fresenius 4008 S”, más ocho sillones tipo trendel con una capacidad de atención para 48 pacientes.

Además, cuenta con un consultorio preparado para diálisis peritoneal, que muy pronto se podrá implementar como una alternativa de tratamiento para la Zona Sanitaria II.

Es de destacar que la institución cuenta con recursos humanos especializados en hemodiálisis, y que está integrado por la directora médica nefróloga, siete enfermeros y un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de las áreas de Trabajo Social, Nutrición, Psicología y Medicina Clínica.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...