Bajá un Cambio: “Habrá intensos controles de tránsito por las fiestas de fin de año”

En el marco de la campaña Bajá un Cambio, la Policía de la Provincia llevará adelante intensos controles de tránsito durante las fiesta de navidad y fin de año. También se trabajará de manera preventiva con distintas áreas de gobierno.

Los controles se llevan a cabo a partir de este jueves 21 de diciembre por la tarde y se extenderán hasta el lunes 25 inclusive. Luego, los operativos se retomarán el jueves 28 de diciembre y se extenderán hasta el 1º de enero inclusive.

En estos operativos participarán las 9 comisarías que hay en la ciudad Capital y se sumarán además cuatro controles extras a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Estos cuatro controles extras tendrán la característica de que serán itinerantes y sorpresivos mientras que los que realizará cada comisaría serán fijos. En la Capital los controles se realizarán en distintas avenidas de la ciudad.

De igual modo, estos operativos se replicarán en todas las unidades regionales que la Policía de la Provincia tiene en todas las cabeceras departamentales.

Se trata de una política pública de prevención del gobierno provincial donde se trabajará también con distintas áreas provinciales. Los controles se llevarán a cabo a través de un trabajo conjunto entre la Policía de la Provincia y sus Direcciones y la Subsecretaría de Seguridad Vial, todas áreas dependientes del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

En este marco, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate habló sobre cómo se realizarán estos operativos. «Vamos a ser muy estrictos en los controles de seguridad vial. Tenemos la decisión de trabajar con mucha dedicación en estas fiestas de fin de año para que estén libres de siniestros, que no tengamos que lamentar víctimas fatales o con lesiones graves. Habrá muchos operativos y seremos muy rigurosos en cuanto al control y la exigencia del cumplimiento de las normas vigentes», afirmó.

Zárate destacó que se pondrá especial énfasis en el tema de alcoholemia positiva y el uso del casco en el caso de motociclistas. Además de alcoholemia y uso del casco también se va a controlar lo vinculado a las condiciones en la que se encuentran los vehículos para circular. Vamos a desalentar la circulación de vehículos que no estén en condiciones de hacerlo, las motos que no tengan luces, o autos que no tengan las luces reglamentarias y que son una de las causales de los siniestros», indicó.

El ministro dijo que estos operativos serán reforzados los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1º de enero y adelantó que ya se trabaja para extender esta campaña de prevención vial durante el verano.

«Se va a trabajar en conjunto con los municipios de todos los departamentos», subrayó.

Qué se va a controlar

En estos operativos de seguridad vial se controlará a los autos, camionetas y motos.

Se verificará que los vehículos cuenten con las medidas de seguridad tales como: luces, guiños, espejos retrovisores y cantidad de ocupantes. En el caso de los autos estándar el máximo de ocupantes permitidos será cinco personas o número de ocupantes según la cantidad de cinturones de seguridad que el vehículo tenga. Con respecto a las motos, el máximo de ocupantes autorizados es de dos personas, incluidos niños o niñas.

En todos los casos, habrá controles de alcoholemia y se aplicarán las multas correspondientes a los infractores. En los casos de alcoholemia positiva se retendrá el vehículo, se labrará la multa correspondiente y además el infractor o infractora deberá hacer el curso de capacitación en educación vial.

Cualquiera sea la infracción en la que incurran los automovilistas o motociclistas, la sanción también será la retención del vehículo.

