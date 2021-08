Cómo es la estafa virtual que crece en la compra de autos usados

Send an email

En la era de la tecnología, las estafas son cada vez más sofisticadas. Un ejemplo es lo que sucede en el mercado automotor, especialmente, en el segmento de los usados. Son cada vez más los casos de vendedores de vehículos que son víctimas de delincuentes cibernéticos que, mediante el sistema pagó online, sufren la pérdida de miles de pesos.

El problema está alcanzando una dimensión tal que está siendo analizado en la Cámara del Comercio Automotor, entidad que agrupa a concesionarias de autos usados.

“La semana pasada mantuvimos una reunión en la Cámara en donde analizamos las posibles medidas a tomar ante el avance de este fraude virtual” señaló a MDZ, Alejandro Lamas, secretario general de la CCA.

Se trata una maniobra realizada a través del DEBIN (débito inmediato), en donde, al vendedor de un vehículo, se le solicita aceptar la acreditación de una pago cuando, en realidad, se le extraerán fondos de su propia cuenta.

Esta modalidad no es del todo novedosa, pero, desde hace unas semanas, se están multiplicando las denuncias. Incluso, el directivo de la entidad, reconoció que en su concesionaria recibieron varias denuncias en los últimos días.

Los delincuentes llaman a propietarios de autos, que tienen su vehículo a la venta por Facebook u otra red social, y se hacen pasar por compradores particulares o empleados de alguna agencia, para darle mayor seriedad a la operación.

“En los últimos días tuvimos llamadas de varias personas que nos preguntaban si alguien de la empresa se había comunicado con ellos para comprar su vehículo, ya que habían invocado el nombre de la agencia. No era personal nuestro, lo que muestra que estaban tratando de hacer una compra fraudulenta” explicó Lamas. Por este motivo, el empresario decidió poner en el sitio de su compañía un mensaje que alerta de este tipo de maniobras y que no es modalidad de la agencia este tipo de comunicación con quienes venden sus autos de forma particular.

Una vez detectado un aviso en Facebook, los delincuentes llaman al vendedor y se muestran interesados. Enseguida buscan concretar la operación, aún sin ver el vehículos, y les piden los datos de la cuenta o el CBU para realizar el depósito. Luego envían un mail para informarle que tienen que aceptar la acreditación y el vendedor, de forma ingenua, al hacerlo, lo que está permitiendo es que le hagan una extracción de dinero de su banco.

El monto que se debite dependerá del dinero que tenga el titular de la cuenta. Es decir, si la supuesta acreditación fue por una cantidad mayor a la que hay en la cuenta, la extracción se hará por lo que esté depositado.

Especialistas en delitos informáticos explicaron que, desde el inicio de la pandemia, con el incremento de las ventas on line, hubo un fuerte aumento de este tipo de fraudes virtuales. El dinero extraía de forma ilegal se transfiere a cuentas que son difíciles de seguir, especialmente, por la proliferación de bancos digitales.

Este tipo de maniobras no sólo se realiza con autos usados sino, también, hay casos de compras fraudulentas de motos y de hasta electrodomésticos.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...