Defensa al Consumidor realizó asesoramiento a usuarios en capital y el interior de la provincia

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor brindó asesoramiento a las y los consumidores en distintas zonas de la ciudad capital y del interior de la provincia.

La subsecretaria de Comercio Interior y de Defensa al Consumidor, Jimena Espinosa, dijo que “esta actividad se realizó en plaza 25 de Mayo, en el CEPAR Norte y en el CEPAR Sur, donde estuvimos atendiendo dudas, consultas, reclamos de las y los consumidores y difundiendo derechos”.

De la misma manera, señaló que “esta actividad también se llevó a cabo en localidades del interior de la provincia como Chilecito, Aimogasta, Chepes y Villa Unión. La idea era llegar a las vecinas y vecinos, sacar la oficina a la calle”.

“Venimos trabajando mucho para gestionar nuevas delegaciones en los distintos departamentos y reforzando mucho el trabajo del área, indicó.

Finalmente, destacó que “el servicio es gratuito, no se necesita abogado, y que para los que aún no tienen delegaciones en el interior se habilitó un teléfono fijo 0380-4453071 para realizarle el trámite on line”.

Por cualquier duda, consulta o mayor información, dirigirse a las oficinas de Pelagio B. Luna 816 de 8:30 a 12:30 horas, o ingresar a https://larioja.gob.ar/defensa-al-consumidor/

