Di Zeo y otros 57 barras de Boca quedarán vetados para ir a la cancha por “tiempo indeterminado”

Télam Buenos Aires 06/09/2015 Boca Juniors recibe a San Lorenzo, por la 23da. fecha del torneo de prinera división. Rafael Di Zeo en la tribuna Foto: Osvaldo Fanton/cf

La resolución quedará publicada este martes en el Boletín Oficial y luego Patricia Bullrich explicará la decisión en conferencia de prensa

La jugada es fuerte: el Ministerio de Seguridad de la Nación quiere a Rafael Di Zeo fuera de las canchas para siempre. Así como se lee. Por eso, en el Boletín Oficial que se publicará mañana, su nombre aparecerá en letra de molde en la resolución que impondrá derecho de admisión para 58 barras de Boca, pero con un agregado: el impedimento para ingresar a los estadios es por tiempo indeterminado.

Es la primera vez en la Argentina que se utiliza esa figura: Patricia Bullrich lo explicará en conferencia de prensa. Ya le había aplicado prohibición a Di Zeo durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando les sacó la potestad a los clubes y el Ejecutivo se hizo cargo de restringir el acceso a los que consideraba indeseables y tuvieran un proceso judicial. Pero entonces lo sancionó por cuatro años, medida que se renovó durante el mandato de Alberto Fernández como presidente hasta que el líder de La Doce terminó absuelto en las dos causas que tenía en Tribunales: como instigador de un doble homicidio en la interna en 2013 y por encubrimiento agravado. Apenas pasó eso pudo volver a las canchas, en abril de 2023. Pero ahora, Bullrich y el director de Seguridad Deportiva de la Nación, Franco Berlín, van por más: como lo consideran reincidente, le aplican una sanción inédita.

“El tiempo indeterminado pueden ser tres meses o de por vida. Bueno, nosotros consideramos esta segunda opción porque con lo ocurrido el otro día en la ruta 9 en la previa de la semifinal contra Estudiantes, se comprueba que no ha cambiado su conducta. Iban todos en un micro con armas cargadas con una cantidad increíble de municiones y con numeración limada, escondidas para no ser ubicadas por las fuerzas y listas para ser utilizadas. Él y otras personas ya tuvieron derecho de admisión y pensamos que habían aprendido que el fútbol debe ser una fiesta y no una guerra. Pero parece que no, es algo reiterativo y entonces hay que aplicar directamente la máxima sanción”, le dice Berlín a Infobae.

La medida traerá aparejada una respuesta judicial de Di Zeo, ya que su abogado Diego Storto planteó que es ilegal porque está imputado y no procesado, y la presunción de inocencia debería correr para todas las personas por igual, sea cual fuere el apellido. Además, la figura que se le aplicó divide aguas en Tribunales. La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, los imputó a todos por tenencia ilegal de arma de fuego compartida, que contempla pena de uno hasta seis años de prisión. Buena parte de la biblioteca dice que es imposible que 58 personas sean los dueños de las armas y que tendrá que descubrir a quién pertenecen para deslindar responsabilidades. Otros aseguran que si nadie se hace cargo, corre el delito para el resto. Se verá.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...