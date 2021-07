Dibu Martínez explicó el significado del mirá que te como y contó por qué decidió festejar con una pose sexual. (EFE/Antonio Lacerda)

Cuando Lionel Scaloni decidió darle la titularidad a Emiliano Martínez, fueron muchos los argentinos que se preguntaron si estaba bien tomar semejante decisión y dejar a Franco Armani en el banco. Pero el entrenador de la Selección argentina estaba convencido. Sabía que era momento de realizar un cambio en el arco. El nivel del hombre de River ya no era el de antes y el presente de Dibu, en el Aston Villa, era excelente. Y no se equivocó.

Su nivel fue siempre muy sólido. Fue, de hecho, elegido como el mejor arquero del certamen. Se ganó el respeto de los argentinos y se quedó con el corazón de todos en la extraordinaria definición por penales ante Colombia, en las semifinales de la Copa América, con el “mirá que te como” y sus tres disparos atajados. Imágenes que recorrieron el planeta en cuestión de minutos. En la final sacó pelotas muy importantes.

A una semana del título, el arquero dio una entrevista al diario Olé y decidió contar parte de la intimidad del festejo. Allí señaló que sus palabras a los colombianos es algo común en él: es su manera de atajar penales e indicó que el festejo (con pose sexual incluida) fue una descarga personal.

“Es algo que hago hasta con mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, expresó.

El arquero, también se refirió a las críticas que recibió por parte de la prensa cafetera y de algunos opinadores, como el exárbitro Javier Castrilli, que había dicho que debió haber sido expulsado por conducta antideportiva.

“Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero…”, sostuvo Martínez.

Por último, Dibu aclaró que el festejo, con pose sexual incluida, no fue algo provocativo, sino que fue una especie de descarga tras la tensa situación de los penales.

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”, finalizó el arquero.

Martínez llegó al Arsenal en 2010 y desde entonces solo jugó 39 partidos con los Gunners, 28 de ellos la temporada 2020 por la lesión de Bernd Leno. En ese último tramo en el conjunto de Londres fue donde su nombre comenzó a sonar fuerte. El ex Independiente, de 28 años, realizó un gran final de temporada con las conquistas de la FA Cup contra el Chelsea y la Community Shield ante el Liverpool en la definición por penales.

Su nivel fue tan bueno que Aston Villa decidió comprarlo. Y Arsenal aceptó una oferta descomunal. No fue una apuesta más. El equipo villano estaba convencido y pagó 21.5 millones de euros, lo que lo convierte en el arquero argentino más caro de la historia.

Su nivel en la Premier League fue tan bueno que Scaloni decidió convocarlo para la Selección argentina, lugar en el que terminó por ganarse el puesto de titular. /TN

