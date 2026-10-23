Efemérides del 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 23 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de octubre de 2026

1730 – a 50 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires (en el territorio actualmente ocupado por Argentina, que pertenecía al Virreinato del Perú) se funda la ciudad de San Antonio de Areco.

– a 50 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires (en el territorio actualmente ocupado por Argentina, que pertenecía al Virreinato del Perú) se funda la ciudad de San Antonio de Areco. 1730 – en la actual Paraná (Argentina), perteneciente en esa época al Virreinato del Perú, se inicia la cronología oficial de la ciudad. El cabildo eclesiástico de Buenos Aires transformó la capilla en parroquia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La ciudad carece de fundación formal según los cánones hispánicos, por lo que esta fecha se considera su fundación.

– en la actual Paraná (Argentina), perteneciente en esa época al Virreinato del Perú, se inicia la cronología oficial de la ciudad. El cabildo eclesiástico de Buenos Aires transformó la capilla en parroquia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La ciudad carece de fundación formal según los cánones hispánicos, por lo que esta fecha se considera su fundación. 1821 – José de San Martín declara la libertad de imprenta en el Perú.

– José de San Martín declara la libertad de imprenta en el Perú. 1859 – en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 km al norte de la aldea Pergamino, el ejército federal argentino (liderado por Justo José de Urquiza vence al ejército porteño unitario (liderado por Bartolomé Mitre) en la segunda batalla de Cepeda.

– en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 km al norte de la aldea Pergamino, el ejército federal argentino (liderado por Justo José de Urquiza vence al ejército porteño unitario (liderado por Bartolomé Mitre) en la segunda batalla de Cepeda. 1869 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la villa de General Pinto.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la villa de General Pinto. 1914 – Fallece José Evaristo de Uriburu, abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina, entre 1895 y 1898.

– Fallece José Evaristo de Uriburu, abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina, entre 1895 y 1898. 1998 – en la ciudad de La Plata (Argentina) se funda el diario El Plata.

– en la ciudad de La Plata (Argentina) se funda el diario El Plata. 1998 – Wálter Pérez, futbolista argentino.

– Wálter Pérez, futbolista argentino. 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el expresidente Fernando de la Rúa es procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que él ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001; la Justicia argentina lo declarará «libre de culpa y cargo».

– en Buenos Aires (Argentina), el expresidente Fernando de la Rúa es procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que él ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001; la Justicia argentina lo declarará «libre de culpa y cargo». 2011 – en Argentina, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es reelecta para un nuevo período de cuatro años, por el 54,1 % de los votos (el otro candidato tuvo un 16,8 % de los votos).

💡 ¿Sabías que...? El 23 de octubre de 1941, se inauguró en Nueva York el primer restaurante de comida rápida, llamado "White Castle". Este establecimiento fue pionero en el concepto de servir hamburguesas a bajo costo de manera rápida y eficiente, revolucionando la industria de la comida rápida y sentando las bases para cadenas que hoy son reconocidas mundialmente.

En el mundo: 23 de octubre de 2026