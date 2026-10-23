Efemérides del 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 23 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de octubre de 2026
- 1730 – a 50 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires (en el territorio actualmente ocupado por Argentina, que pertenecía al Virreinato del Perú) se funda la ciudad de San Antonio de Areco.
- 1730 – en la actual Paraná (Argentina), perteneciente en esa época al Virreinato del Perú, se inicia la cronología oficial de la ciudad. El cabildo eclesiástico de Buenos Aires transformó la capilla en parroquia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La ciudad carece de fundación formal según los cánones hispánicos, por lo que esta fecha se considera su fundación.
- 1821 – José de San Martín declara la libertad de imprenta en el Perú.
- 1859 – en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 km al norte de la aldea Pergamino, el ejército federal argentino (liderado por Justo José de Urquiza vence al ejército porteño unitario (liderado por Bartolomé Mitre) en la segunda batalla de Cepeda.
- 1869 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la villa de General Pinto.
- 1914 – Fallece José Evaristo de Uriburu, abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina, entre 1895 y 1898.
- 1998 – en la ciudad de La Plata (Argentina) se funda el diario El Plata.
- 1998 – Wálter Pérez, futbolista argentino.
- 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el expresidente Fernando de la Rúa es procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que él ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001; la Justicia argentina lo declarará «libre de culpa y cargo».
- 2011 – en Argentina, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es reelecta para un nuevo período de cuatro años, por el 54,1 % de los votos (el otro candidato tuvo un 16,8 % de los votos).
El 23 de octubre de 1941, se inauguró en Nueva York el primer restaurante de comida rápida, llamado "White Castle". Este establecimiento fue pionero en el concepto de servir hamburguesas a bajo costo de manera rápida y eficiente, revolucionando la industria de la comida rápida y sentando las bases para cadenas que hoy son reconocidas mundialmente.
En el mundo: 23 de octubre de 2026
- -42 – en el marco de la guerra civil romana republicana, se libra la segunda Batalla de Filipos. Marco Antonio y Octaviano derrotan definitivamente a Marco Junio Bruto, quien se suicida.
- 46 – en Nanyang (provincia Henan, China) 33°00′N 112°30′E / 33.0, 112.5 se registra un terremoto de 6,5 grados en la escala sismológica de Richter, y VIII grados de intensidad en la escala de Mercalli. Se desconoce el número de muertos.
- 425 – en Roma, Flavio Placidio Valentiniano (de 6 años de edad) es nombrado emperador.
- 502 – el sínodo Palmaris, reunido por el rey gótico Teodorico el Grande, libra al papa Símaco de los cargos de fornicación, con el argumento de que no puede ser juzgado por los hombres sino por Dios. Comienza el cisma del antipapa Laurentius (Lorenzo).
- 1086 – en la batalla de Sagrajas, el ejército de Yusuf ibn Tasufin derrota al rey Alfonso VI de León.
- 1091 – la ciudad de Londres (Inglaterra) es azotada por un tornado F4, que demuele el puente de Londres, varias iglesias y 600 casas. (Tornado de Londres de 1091). Es el primer tornado registrado en la Historia de Europa, y el más violento.
- 1157 – en Dinamarca, la batalla de Grathe Heath termina la guerra civil. El corregente Valdemar I mata al corregente Sweyn III (quien había intentado asesinarlo en la Fiesta de Sangre de Roskilde), y retoma el poder.
- 1641 – empieza la Rebelión irlandesa de 1641. Los protestantes irlandeses celebraron esta fecha durante dos siglos.
- 1642 – batalla de Edgehill, la primera batalla importante de la guerra civil inglesa.
- 1694 – en Canadá, el ejército colonialista estadounidense, liderado por sir William Phipps, no logra sitiar Quebec.
- 1702 – en la ría de Vigo (Galicia) se libra la batalla de Rande.
- 1707 – en Inglaterra se reúne el primer parlamento.
- 1730 – a 50 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires (en el territorio actualmente ocupado por Argentina, que pertenecía al Virreinato del Perú) se funda la ciudad de San Antonio de Areco.
- 1730 – en la actual Paraná (Argentina), perteneciente en esa época al Virreinato del Perú, se inicia la cronología oficial de la ciudad. El cabildo eclesiástico de Buenos Aires transformó la capilla en parroquia, bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La ciudad carece de fundación formal según los cánones hispánicos, por lo que esta fecha se considera su fundación.
- 1739 – Robert Walpole, primer ministro británico, declara a España la que se conocería como guerra del Asiento.
- 1812 – en París, el general Claude François de Malet conspira para derrocar a Napoleón Bonaparte, declarando que el emperador murió en Rusia. De Malet será ejecutado el 29 de octubre.
- 1818 – en Santiago de Chile, Bernardo O'Higgins promulga la Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818.
- 1821 – José de San Martín declara la libertad de imprenta en el Perú.
- 1835 – en México se cambia el sistema de gobierno de federalista a centralista mediante un acta provisional. Casi un año después, el 30 de diciembre de 1836, se promulgará una nueva constitución, conocida con el nombre de Las Siete Leyes.
- 1859 – en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 km al norte de la aldea Pergamino, el ejército federal argentino (liderado por Justo José de Urquiza vence al ejército porteño unitario (liderado por Bartolomé Mitre) en la segunda batalla de Cepeda.
- 1861 – en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares.
- 1864 – cerca de Kansas City (Misuri), en el marco de la guerra civil estadounidense, las fuerzas de la Unión del general Samuel R. Curtis derrotan al ejército esclavista del general Sterling Price en la batalla de Westport.
- 1865 – la ciudad de La Habana (Cuba) es azotada por un violento huracán.
- 1869 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la villa de General Pinto.
- 1870 – en el marco de la guerra Franco Prusiana, concluye el sitio de Metz, con una decisiva victoria de Prusia.
- 1905 – en el Hipódromo de Madrid (España) el Real Madrid Club de Fútbol juega su primer partido internacional.
- 1906 – en el Parque de Bagatelle (París) el brasileño Alberto Santos-Dumont realiza el primer vuelo de un aeroplano en Europa. Lo hizo con el avión 14-bis que despegó usando sus propios medios y sin el auxilio de dispositivos de lanzamiento, recorrió 60 metros en 7 segundos, delante de más de 1000 espectadores.
- 1911 – primer uso bélico de un aeroplano. Un piloto italiano parte de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la Guerra Ítalo-Turca.
- 1912 – en el marco de la primera guerra balcánica, comienza la batalla de Kumanovo entre Serbia y el Imperio otomano.
- 1913 – en el marco de la Revolución Mexicana, las fuerzas constitucionalistas, al mando de los generales Jesús Carranza, Pablo González y Antonio I. Villarreal, inician el ataque a la ciudad de Monterrey, la cual logran capturar.
- 1915 – en Nueva York (Estados Unidos), 33 000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino.
- 1929 – en Nueva York, después de una firme declinación desde un pico en septiembre, el mercado de valores empieza a mostrar signos de pánico (Gran Depresión).
- 1929 – primer servicio aéreo transcontinental entre Nueva York y Los Ángeles.
- 1931 – masacre perpetrada por el gobierno liberal de José Patricio Guggiari en contra del movimiento estudiantil que reclamaba la defensa del territorio paraguayo ante la inminente guerra del Chaco.
- 1935 – en un bar de Newark (Nueva Jersey), tres gánsters (Dutch Schultz, Abe Landau, Otto Berman y Bernard Lulú Rosenkrantz) son asesinados a tiros.
- 1940 – en Hendaya (España) se encuentran los dictadores Francisco Franco (España) y Adolf Hitler (Alemania).
- 1941 – en Dalnik (Odesa, Unión Soviética), 19 000 judíos son quemados vivos por tropas rumanas y alemanas al mando del teniente coronel rumano Nicolae Deleanu. Al día siguiente son asesinados otros 10 000.
- 1942 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en El Alamein (norte de Egipto), el octavo ejército británico al mando del mariscal Montgomery comienza una ofensiva para expeler a los ejércitos del Eje.
- 1942 – cerca de Palm Springs (California), un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos choca con un DC-3 American Airlines. Entre las doce víctimas se encuentra el premiado compositor y letrista Ralph Rainger (Thanks for the Memory, Love in Bloom, Blue Hawái).
- 1944 – en Filipinas —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— comienza la batalla del golfo de Leyte, la batalla naval más grande de la historia.
- 1944 – el Ejército Rojo soviético entra en Hungría.
- 1946 – en un auditorio de Flushing Meadow (Nueva York) se reúne por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- 1947 – de conformidad con la Ley Orgánica No.1529, inicia sus operaciones el Banco Central de la República Dominicana.
- 1956 – en Budapest (Hungría), miles de civiles protestan contra el gobierno y los soviéticos. El 4 de noviembre será aplastada esta Revolución Húngara de 1956.
- 1971 – en Alemania, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag.
- 1973 – la ONU sanciona un cese de fuego entre Israel y Siria. Termina la guerra de Yom Kipur.
- 1975 – la sonda espacial soviética Venera 10 aterriza en la superficie del planeta Venus.
- 1980 – en el colegio Marcelino Ugalde, de Ortuella (País Vasco, España), 48 niños y 3 adultos mueren a causa de una explosión de gas.
- 1984 – en Joateca (El Salvador), el teniente Domingo Monterrosa Barrios ―responsable de la Masacre del Mozote durante la dictadura salvadoreña― captura un falso transmisor de Radio Venceremos (del frente FMLN) cargado de explosivos. Cuando viajaba en helicóptero para transportar el trofeo de guerra, los guerrilleros hacen explotar el aparato.
- 1984 – en Londres, el canal BBC News emite varios reportajes de televisión que revelan al mundo que en Etiopía se está produciendo una hambruna, donde miles de personas ya han muerto de inanición y hasta 10 millones de personas se encuentran en peligro de muerte.
- 1989 – en Budapest (Hungría), el presidente interino Mátyás Szűrös declara la República de Hungría, reemplazando la República Popular de Hungría, desde un balcón del parlamento húngaro.
- 1989 – en Madrid se funda el diario El Mundo del Siglo XXI.
- 1990 – en Chile, se inaugura un canal de televisión llamado Mega (o Megavisión).
- 1992 – el emperador Akihito es el primer emperador de Japón que pisa suelo chino.
- 1998 – acuerdo entre el presidente palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
- 1998 – en la ciudad de La Plata (Argentina) se funda el diario El Plata.
- 2000 – Cartagena (España) sufre una de las inundaciones más grandes de su historia, que se cobran la vida de una persona.
- 2001 – el IRA Provisional del norte de Irlanda comienza el desarme, después de los tratados de paz alentados por el presidente estadounidense Bill Clinton.
- 2001 – se estrena el reproductor de audio iPod, de la empresa Apple
- 2002 – en Moscú (Rusia) sucede la Tragedia en el Teatro de Dubrovka; fallecen 167 personas.
- 2004 – en Brasil, la Operación Cajuana lanza su primer cohete al espacio, VSB-30, solo 14 meses después de que su programa espacial tuvo un grave accidente fatal.
- 2004 – en la prefectura Niigata (en el norte de Japón) sucede un fuerte terremoto, que deja 35 muertos, 2200 heridos y 85 000 evacuados.
- 2006 – en Panamá fallecen 18 personas y otras 27 quedan heridas, al incendiarse un bus del transporte público en el centro de la ciudad, debido a problemas mecánicos. Este suceso, conocido como la Tragedia de La Cresta, desencadena un movimiento social que buscó la mejora del transporte público en el país.
- 2007 – en Buenos Aires (Argentina), el expresidente Fernando de la Rúa es procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que él ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001; la Justicia argentina lo declarará «libre de culpa y cargo».
- 2011 – en Turquía un terremoto de 7,2 grados sacudió a Van, dejando como víctimas a 726 muertos y más de 1100 desaparecidos.
- 2011 – en Argentina, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es reelecta para un nuevo período de cuatro años, por el 54,1 % de los votos (el otro candidato tuvo un 16,8 % de los votos).
- 2011 – El Consejo Nacional de Transición de Libia anuncia el fin de la guerra civil tras 8 meses de guerra.
- 2012 – en Costa Rica, ocurre un fuerte sismo de 6,6 Mw y VIII Escala de Mercalli. No ocurren mayores daños.
- 2015 – en la costa del Pacífico mexicano se forma un devastador ciclón tropical de categoría 5―el huracán Patricia― uno de los huracanes más fuertes de la Historia humana.
- 2018 – en el delta del río de las Perlas en China se inaugura el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, con una longitud total de 55 km.