Efemérides del 24 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 24 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de octubre de 2026

1830 – en Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay.

– en Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay. 1871 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.

– en la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba. 1881 – en la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela.

– en la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela. 1886 – Nace Delmira Agustini (en la imagen), poetisa modernista uruguaya.

– Nace Delmira Agustini (en la imagen), poetisa modernista uruguaya. 1985 – en Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

– en Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. 1998 – Mateo Coronel, futbolista argentino.

– Mateo Coronel, futbolista argentino. 1999 – en Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica.

– en Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica. 2000 – Camilo Albornoz, futbolista argentino.

– Camilo Albornoz, futbolista argentino. 2001 – Esteban Obregón, futbolista argentino.

– Esteban Obregón, futbolista argentino. 2020 – en Argentina, en el marco de la pandemia de covid-19 en un partido amistoso de fútbol entre Villa Dálmine y Platense se empieza a utilizar la herramienta de videoarbitraje VAR. La modalidad fue offline (sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha) y 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos del campo de juego.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de octubre de 1945, se fundó oficialmente las Naciones Unidas, una organización creada para promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento marcó un hito en la diplomacia global, dando lugar a un nuevo enfoque en la resolución de conflictos y la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas.

En el mundo: 24 de octubre de 2026