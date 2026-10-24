Efemérides del 24 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de octubre de 2026
- 1830 – en Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay.
- 1871 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.
- 1881 – en la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela.
- 1886 – Nace Delmira Agustini (en la imagen), poetisa modernista uruguaya.
- 1985 – en Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
- 1998 – Mateo Coronel, futbolista argentino.
- 1999 – en Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica.
- 2000 – Camilo Albornoz, futbolista argentino.
- 2001 – Esteban Obregón, futbolista argentino.
- 2020 – en Argentina, en el marco de la pandemia de covid-19 en un partido amistoso de fútbol entre Villa Dálmine y Platense se empieza a utilizar la herramienta de videoarbitraje VAR. La modalidad fue offline (sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha) y 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos del campo de juego.
El 24 de octubre de 1945, se fundó oficialmente las Naciones Unidas, una organización creada para promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento marcó un hito en la diplomacia global, dando lugar a un nuevo enfoque en la resolución de conflictos y la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas.
En el mundo: 24 de octubre de 2026
- 69 – en la segunda batalla de Bedriacum, las fuerzas al mando de Marco Antonio Primo (comandante de los ejércitos del Danubio), leal a Vespasiano, derrotan a las fuerzas del emperador Vitelio.
- 1147 – en Lisboa (Portugal), los caballeros cruzados liderados por Afonso Henriques recuperan la ciudad después de un sitio de cuatro meses.
- 1260 – en Chartres (Francia) se inaugura la espectacular Catedral de Chartres; el rey Luis IX asiste a la ceremonia. La catedral es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
- 1260 – en Egipto, el capitán Baibars asesina al sultán mameluco Saif ad-Din Qutuz, y se convierte en sultán.
- 1360 – en Calais (Francia) se ratifica el tratado de Brétigny, marcando el final de la primera fase de la guerra de los Cien Años.
- 1604 – en Bartcho (Etiopía), el emperador Za Dengel muere durante la batalla de Bartcho contra los portugueses.
- 1648 – en la actual Alemania se firma el Tratado de Westfalia, que da fin a la guerra de los Treinta Años.
- 1692 – en La Habana (Cuba) sucede el huracán de San Rafael, el primero que quedó registrado en la historia cubana.
- 1808 – en Venezuela, se publica el primer diario del país; la Gazeta de Caracas.
- 1830 – en Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay.
- 1834 – en Uruguay termina la presidencia de Fructuoso Rivera. El cargo es entregado al presidente del Senado, Carlos Anaya.
- 1857 – en Reino Unido se funda el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.
- 1871 – en el barrio de Chinatown de Los Ángeles sucede la Masacre china; una turba de estadounidenses blancos lincha a unos veinte hombres, mujeres y niños chinos.
- 1871 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.
- 1881 – en la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela.
- 1917 – Inicio de la Revolución Rusa con la insurrección bolchevique de la noche del 6 al 7 de noviembre (24 y 25 de octubre según el calendario juliano).
- 1918 – Durante la Primera Guerra Mundial se inicia la Batalla de Vittorio Veneto, entre el Reino de Italia y el Imperio Austro-Húngaro, la cual significó la derrota definitiva de los austro-húngaros.
- 1922 – Durante el Congreso de Nápoles el líder fascista Benito Mussolini, ante 15 mil a 40 mil simpatizantes, proclama: "O nos dan el Gobierno o lo derribamos en Roma". Tres días después inicia la Marcha sobre Roma la cual finalizó con la toma del control de Italia por parte de Mussolini.
- 1929 – en los Estados Unidos, el Jueves Negro (la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York) marca el inicio de la Gran Depresión.
- 1931 – en Estados Unidos, el gánster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y 50 000 dólares de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió sino por no pagar impuestos.
- 1945 – en Nueva York se crea la ONU.
- 1946 – una cámara fotográfica a bordo del cohete V-2 n.º 13 (creado por los nazis para bombardear Londres), ahora en poder de los estadounidenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior.
- 1947 – en los Estados Unidos, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados que él cree que son comunistas.
- 1948 – Coronación Litúrgica de la Inmaculada Concepción de Alhendín por monseñor José Fernández Arcoya, prelado doméstico de su santidad.
- 1950 – en la Unión Soviética se forman los Spetsnaz (comandos de fuerzas especiales) del GRU (Departamento Central de Inteligencia).
- 1952 – el Huracán Fox, de categoría 5, atraviesa la isla de Cuba con vientos de 280 km/h.
- 1953 – en Venezuela se funda la Universidad Católica Andrés Bello.
- 1960 – en la Unión Soviética sucede la «catástrofe Nedelin», en que un misil balístico R-16 explota en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, matando a más de 100 empleados. Entre los muertos está el primer mariscal Mitrofán Nedelin; el Gobierno informará que su muerte sucedió en un accidente de aviación.
- 1962 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 1962A, cuyo cohete lanzador falló, provocando su reentrada.
- 1964 – Zambia se independiza del Imperio británico.
- 1969 – en Chile se inaugura la televisión nacional.
- 1970 – en Chile se elige como presidente al socialista Salvador Allende.
- 1971 – en Chile, tras una asamblea constituyente se funda el partido Izquierda Cristiana.
- 1973 – en Palestina ocupada termina la guerra de Yom Kipur.
- 1975 – en un túnel a 328 metros bajo tierra, en el área U12t.03 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:11 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Husky Pup, de menos de 15 kilotones. Es la bomba n.º 853 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1985 – en Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
- 1990 – en Italia, el primer ministro Giulio Andreotti revela al parlamento la existencia de Gladio, el ejército paramilitar secreto de la OTAN en Italia.
- 1994 – en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el matemático británico Andrew Wiles (41) publica su demostración del último teorema de Fermat (de 1637: «Si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen números enteros positivos x, y y z, tales que se cumpla la igualdad xn + yn = zn»), que se considera la demostración más importante del siglo XX.
- 1995 – Dennis di Cicco descubre el asteroide AAVSO (asteroide 8900).
- 1998 – Estados Unidos lanza la sonda espacial Deep Space 1.
- 1999 – en Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica.
- 2000 – se publica el álbum My Kind of Christmas de Christina Aguilera.
- 2000 – en Estados Unidos se publica Hybrid Theory, el álbum debut de la banda de metal Linkin Park.
- 2000 – en Estados Unidos se publica Whoa, Nelly!, el álbum debut de la cantautora portuguesa-canadiense Nelly Furtado.
- 2003 – en Francia, coincidiendo con el centenario del vuelo inaugural de los hermanos Wright, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo.
- 2005 – en Estados Unidos se lanza de forma oficial Club Penguin.
- 2006 – en Estados Unidos se publica el álbum Taylor Swift, el primer álbum de estudio de la cantautora Taylor Swift.
- 2006 – en Estados Unidos se publica The black parade, el tercer disco de estudio del grupo musical My Chemical Romance.
- 2007 – en La Paz (Bolivia) comienza a operar la empresa aeronáutica Boliviana de Aviación.
- 2007 – China lanza la sonda lunar Chang'e 1.
- 2011 – en Sicilia (Italia), el volcán Etna entra en erupción.
- 2014 – a 113 km al noroeste de Roswell (estado de Nuevo México), Alan Eustace (57), vicepresidente de Google, se lanza desde un globo aerostático a 41,43 km de altura. El récord de altitud de 38.97 km de altura había sido establecido por Félix Baumgartner (1969‑2025) el 14 de octubre de 2012.
- 2016 – en la ciudad de Punta Arenas, capital de la Patagonia chilena, inicia sus transmisiones Radio Antártica 100.3.
- 2019 – en España se produce la Exhumación de Francisco Franco jefe de Estado entre 1939 y 1975, de la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.
- 2020 – en Argentina, en el marco de la pandemia de covid-19 en un partido amistoso de fútbol entre Villa Dálmine y Platense se empieza a utilizar la herramienta de videoarbitraje VAR. La modalidad fue offline (sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha) y 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos del campo de juego.
- 2023 – en la ciudad de Acapulco (México) impacta el huracán Otis con categoría nivel 5. Por los daños causados es considerado el gasto más grande del 2023 a nivel mundial.
- 2024 – en Ciudad del Vaticano, el papa Francisco publica su cuarta encíclica, Dilexit nos