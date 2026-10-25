Efemérides del 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de octubre de 2026
- 1837 – en Buenos Aires (Argentina), son ejecutados públicamente el exgobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del general Facundo Quiroga.
- 1864 – en la Argentina, una ley de la provincia de Buenos Aires divide el territorio al sur y oeste de la provincia en 45 nuevos partidos, creando la actual División territorial y administrativa organización municipal.
- 1961 – en el salón de actos del Ministerio de Industrias (en La Habana), el comandante Ernesto ''Che'' Guevara habla sobre el plan económico para el año 1962.
- 1977 – Llega a la II Brigada Aérea (Paraná) el primer Lear Jet 35A (T-21) para la Fuerza Aérea Argentina, que adquirió un total de 7 aeronaves, para cumplir tareas de reconocimiento, relevamiento fotográfico, enlace, traslado de personal, vuelos sanitarios y ejecutivos, asistencia en casos de catástrofes naturales, y verificación aérea de radioayudas.
- 1985 – en Buenos Aires (Argentina) ―tras menos de dos años de democracia desde la dictadura cívico-militar―, el presidente Raúl Alfonsín decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso de intentos golpistas militares.
- 1997 – en Buenos Aires (Argentina) el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional.
- 2006 – Milo J, cantante y compositor argentino.
- 2009 – en Uruguay se realiza un plebiscito que buscaba anular la Ley de Caducidad; sin embargo, la misma sigue firme por escaso margen.
- 2015 – en Argentina se realizan Elecciones presidenciales.
- 2017 – en Argentina, legisladores aprueban desafuero de Julio De Vido; este se niega a declarar y es detenido en el Penal de Ezeiza.
El 25 de octubre de 1881 nació Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX y cofundador del cubismo. Su innovador enfoque del arte revolucionó la pintura y la escultura, dejando un legado que continúa inspirando a artistas de todo el mundo. Picasso produjo miles de obras a lo largo de su vida, abarcando una amplia variedad de estilos y técnicas.
En el mundo: 25 de octubre de 2026
- 1147 – las tropas portuguesas, comandadas por Alfonso I, capturan la villa de Lisboa junto a los cruzados de Inglaterra y Flandes, luego de un asedio de cuatro meses.
- 1147 – los turcos selyúcidas masacran a los cruzados germanos bajo las órdenes de Conrado III en la batalla de Doryaleum.
- 1415 – derrota francesa en la batalla de Azincourt.
- 1521 – María Pacheco se rinde, entregando Toledo en honrosas condiciones a las tropas de Carlos I de España y V de Alemania, con lo que termina la Guerra de las Comunidades de Castilla.
- 1533 – en Madrid (España), el rey Carlos I nombra a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés primer cronista de las Indias.
- 1555 – Carlos I de España y V de Alemania abdica del trono imperial y de sus posesiones alemanas en su hermano Fernando, el futuro Fernando I de Habsburgo.
- 1747 – España y Francia firman el Pacto de Familia, que establece una alianza defensiva.
- 1833 – en España se aprueba el decreto de creación de la Caja de Ahorros de Madrid.
- 1836 – en la Plaza de la Concordia en París (Francia) se instala el Obelisco de Lúxor, del templo de Karnak, regalo del virrey de Egipto, Mehmet Alí, a cambio de un reloj para la mezquita de alabastro.
- 1837 – en Buenos Aires (Argentina), son ejecutados públicamente el exgobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del general Facundo Quiroga.
- 1854 – cerca de la villa de Balaclava (Ucrania) ―en el marco de la Guerra de Crimea (1853-1856)― el Imperio ruso se enfrenta en la batalla de Balaclava contra una coalición formada por los ejércitos del Imperio británico, el Imperio francés y el Imperio otomano.
- 1863 – en El Salvador, tras un sitio de 25 días, el ejército guatemalteco enviado por el presidente Rafael Carrera conquista y saquea la villa de San Salvador, capital del país.
- 1864 – en la Argentina, una ley de la provincia de Buenos Aires divide el territorio al sur y oeste de la provincia en 45 nuevos partidos, creando la actual División territorial y administrativa organización municipal.
- 1868 – en Cuba, los hermanos Antonio y José Maceo se unen a las huestes del Ejército Libertador.
- 1905 – en el transcurso de la Revolución rusa tiene lugar una huelga general ferroviaria en el Imperio ruso.
- 1917 – en Irlanda, Éamon de Valera es elegido presidente.
- 1920 – tras 73 días de huelga de hambre, fallece el patriota irlandés Terence MacSwiney, que así protestó de su encarcelamiento por los británicos.
- 1920 – en Pamplona (España), se funda el Club Atlético Osasuna.
- 1927 – se hunde el transatlántico Principessa Mafalda, en el que mueren 314 personas.
- 1936 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial se crea el eje Berlín-Roma.
- 1951 – en Reino Unido, el Partido Conservador gana las elecciones legislativas.
- 1958 – sobre una torre de 10 metros de altura, en el área 8b del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 20:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Ceres, de 0,0007 kilotones. Es la bomba n.º 186 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. A las 2:20 de la madrugada del día siguiente detonará la bomba atómica Sanford.
- 1960 – en Nueva York (Estados Unidos), el representante de Cuba denuncia ante la ONU una provocación de Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo.
- 1961 – en el salón de actos del Ministerio de Industrias (en La Habana), el comandante Ernesto ''Che'' Guevara habla sobre el plan económico para el año 1962.
- 1971 – en Nueva York (Estados Unidos), la República Popular China ingresa en la ONU.
- 1977 – en España ―tras finalizar la dictadura franquista―, el Gobierno y la oposición firman los Pactos de la Moncloa.
- 1977 – en los Estados Unidos, la empresa Digital Equipment Corporation lanza la computadora VAX.
- 1977 – Llega a la II Brigada Aérea (Paraná) el primer Lear Jet 35A (T-21) para la Fuerza Aérea Argentina, que adquirió un total de 7 aeronaves, para cumplir tareas de reconocimiento, relevamiento fotográfico, enlace, traslado de personal, vuelos sanitarios y ejecutivos, asistencia en casos de catástrofes naturales, y verificación aérea de radioayudas.
- 1979 – en España se aprueban en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña.
- 1980 – en la ciudad de Cádiz (España) se descubre el teatro romano más antiguo del país.
- 1982 – El presidente Belisario Betancur anuncia la renuncia de Colombia como sede de la Copa Mundial de Fútbol 1986.
- 1983 – Estados Unidos comienza la invasión de Granada en respuesta a la llegada al poder de Hudson Austin tras la revolución granadina. Varios países, entre los que destacan Reino Unido y Canadá se oponen a la invasión.
- 1984 – en la frontera entre Brasil y Paraguay, João Baptista Figueiredo (presidente de Brasil) y Alfredo Stroessner (dictador de Paraguay) inauguran la central hidroeléctrica de Itaipú, la más grande del mundo hasta esta fecha.
- 1985 – en Buenos Aires (Argentina) ―tras menos de dos años de democracia desde la dictadura cívico-militar―, el presidente Raúl Alfonsín decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso de intentos golpistas militares.
- 1987 – en Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II canoniza al médico italiano Giuseppe Moscati.
- 1988 – en Filipinas se hunde un transbordador y mueren cerca de 500 personas.
- 1993 – en Canadá, el Partido Liberal gana por mayoría absoluta las elecciones, desplazando del poder al Partido Conservador.
- 1994 – en Ciudad del Vaticano, la Santa Sede anuncia el establecimiento de relaciones oficiales con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), aunque todavía sin carácter plenamente diplomático.
- 1994 – en Tegucigalpa (Honduras) varios gobiernos centroamericanos aprueban la Declaración de Tegucigalpa sobre paz y desarrollo en la región.
- 1995 – en Broadway se estrena el musical Victor/Victoria, protagonizado por Julie Andrews.
- 1997 – en Buenos Aires (Argentina) el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional.
- 1999 – en los Estados Unidos se lanza el microprocesador Pentium III Coppermine, de 733 MHz.
- 1999 – en Colombia se emite el primer capítulo de Yo soy Betty, la fea, catalogada posteriormente como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.
- 2000 – en el Pirineo (España) se realiza un paro general pirenaico por la dignidad de la montaña y contra la construcción de los embalses de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y recrecimiento de Yesa.
- 2001 – Microsoft, en comparación con Windows, estrena el sistema Windows XP en varios países.
- 2002 – el Huracán Kenna golpea la costa del Pacífico mexicano para posteriormente seguir su trayectoria hacia el norte de México y el sur de Estados Unidos.
- 2003 – en Lisboa (Portugal) se inaugura el Estadio da Luz.
- 2004 – la empresa japonesa Nintendo pone a la venta el juego Grand Theft Auto Advance para la consola de videojuegos Gameboy Advance.
- 2007 – en el aeropuerto de Abeche (Chad) la policía detiene a 16 franceses de la ONG Arca de Zoé, acusados de secuestro y tráfico de menores. Estaban transportando a 103 niños chadianos con padres para venderlos a familias en Europa.
- 2009 – en Uruguay se realiza un plebiscito que buscaba anular la Ley de Caducidad; sin embargo, la misma sigue firme por escaso margen.
- 2009 – El grupo U2 realiza el primer concierto en vivo por YouTube en la historia, como parte de su gira denominada U2 360° Tour.
- 2009 – El piloto de MotoGP Valentino Rossi, se proclama por 9.ª y última vez campeón del mundo en el Gran Premio de Malasia de Motociclismo.
- 2010 – La cantautora estadunidense, Taylor Swift, publica su tercer álbum de estudio, Speak Now.
- 2012 – en un mercado de un distrito de Lima, Perú, ocurre un violento desalojamiento de comerciantes dejando 4 muertos y más de 60 heridos.
- 2015 – en Argentina se realizan Elecciones presidenciales.
- 2017 – en Argentina, legisladores aprueban desafuero de Julio De Vido; este se niega a declarar y es detenido en el Penal de Ezeiza.
- 2018 – en Etiopía, Sahle-Work Zewde asume el cargo de presidente, siendo la primera mujer en la historia de este país en ocupar dicho cargo.
- 2019 – en Chile ocurre la manifestación más grande después del retorno a la democracia, en el contexto del estallido social.
- 2020 – en Chile se lleva a cabo el Plebiscito Constitucional..