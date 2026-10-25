Efemérides del 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 25 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de octubre de 2026

1837 – en Buenos Aires (Argentina), son ejecutados públicamente el exgobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del general Facundo Quiroga.

– en Buenos Aires (Argentina), son ejecutados públicamente el exgobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del general Facundo Quiroga. 1864 – en la Argentina, una ley de la provincia de Buenos Aires divide el territorio al sur y oeste de la provincia en 45 nuevos partidos, creando la actual División territorial y administrativa organización municipal.

– en la Argentina, una ley de la provincia de Buenos Aires divide el territorio al sur y oeste de la provincia en 45 nuevos partidos, creando la actual División territorial y administrativa organización municipal. 1961 – en el salón de actos del Ministerio de Industrias (en La Habana), el comandante Ernesto ''Che'' Guevara habla sobre el plan económico para el año 1962.

– en el salón de actos del Ministerio de Industrias (en La Habana), el comandante Ernesto ''Che'' Guevara habla sobre el plan económico para el año 1962. 1977 – Llega a la II Brigada Aérea (Paraná) el primer Lear Jet 35A (T-21) para la Fuerza Aérea Argentina, que adquirió un total de 7 aeronaves, para cumplir tareas de reconocimiento, relevamiento fotográfico, enlace, traslado de personal, vuelos sanitarios y ejecutivos, asistencia en casos de catástrofes naturales, y verificación aérea de radioayudas.

– Llega a la II Brigada Aérea (Paraná) el primer Lear Jet 35A (T-21) para la Fuerza Aérea Argentina, que adquirió un total de 7 aeronaves, para cumplir tareas de reconocimiento, relevamiento fotográfico, enlace, traslado de personal, vuelos sanitarios y ejecutivos, asistencia en casos de catástrofes naturales, y verificación aérea de radioayudas. 1985 – en Buenos Aires (Argentina) ―tras menos de dos años de democracia desde la dictadura cívico-militar―, el presidente Raúl Alfonsín decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso de intentos golpistas militares.

– en Buenos Aires (Argentina) ―tras menos de dos años de democracia desde la dictadura cívico-militar―, el presidente Raúl Alfonsín decreta el estado de sitio por 60 días para salir al paso de intentos golpistas militares. 1997 – en Buenos Aires (Argentina) el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional.

– en Buenos Aires (Argentina) el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional. 2006 – Milo J, cantante y compositor argentino.

– Milo J, cantante y compositor argentino. 2009 – en Uruguay se realiza un plebiscito que buscaba anular la Ley de Caducidad; sin embargo, la misma sigue firme por escaso margen.

– en Uruguay se realiza un plebiscito que buscaba anular la Ley de Caducidad; sin embargo, la misma sigue firme por escaso margen. 2015 – en Argentina se realizan Elecciones presidenciales.

– en Argentina se realizan Elecciones presidenciales. 2017 – en Argentina, legisladores aprueban desafuero de Julio De Vido; este se niega a declarar y es detenido en el Penal de Ezeiza.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de octubre de 1881 nació Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX y cofundador del cubismo. Su innovador enfoque del arte revolucionó la pintura y la escultura, dejando un legado que continúa inspirando a artistas de todo el mundo. Picasso produjo miles de obras a lo largo de su vida, abarcando una amplia variedad de estilos y técnicas.

En el mundo: 25 de octubre de 2026