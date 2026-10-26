Efemérides del 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de octubre de 2026

1811 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno revolucionario decreta la libertad de imprenta para la prensa escrita.

– en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno revolucionario decreta la libertad de imprenta para la prensa escrita. 1986 – Maximiliano Pérez, futbolista argentino.

– Maximiliano Pérez, futbolista argentino. 1987 – José Luis Fernández, futbolista argentino.

– José Luis Fernández, futbolista argentino. 1988 – Nicolás Sánchez, jugador argentino de rugby 15.

– Nicolás Sánchez, jugador argentino de rugby 15. 1990 – Ezequiel Rodríguez, futbolista argentino.

– Ezequiel Rodríguez, futbolista argentino. 1998 – Matías Kabalin, futbolista argentino.

– Matías Kabalin, futbolista argentino. 2000 – Ezequiel Bullaude, futbolista argentino.

– Ezequiel Bullaude, futbolista argentino. 2001 – Gino Santilli, futbolista argentino.

– Gino Santilli, futbolista argentino. 2006 – en Buenos Aires (Argentina), la venezolana Mayré Martínez se convierte en la primera Latin American Idol.

– en Buenos Aires (Argentina), la venezolana Mayré Martínez se convierte en la primera Latin American Idol. 2018 – el futbolista argentino Leo Messi llega a 100 millones de seguidores en Instagram.

💡 ¿Sabías que...? El 26 de octubre de 1881 tuvo lugar el famoso tiroteo en el O.K. Corral en Tombstone, Arizona, un enfrentamiento que se convirtió en uno de los eventos más icónicos del Viejo Oeste. En este conflicto, los miembros de la familia Earp y los hermanos Clanton se enfrentaron, marcando un hito en la historia del western americano. Este evento ha sido representado en numerosas películas y libros, solidificando su lugar en la cultura popular.

En el mundo: 26 de octubre de 2026