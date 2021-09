El desesperado pedido de Luciana Salazar a Martín Redrado luego de que se filtrara el acuerdo secreto

Send an email

Se dio a conocer el famoso contrato que firmó la ex pareja en 2016 con todos los detalles.

Esta semana se filtró el acuerdo secreto que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado en 2016. Aunque siempre fue un rumor el contrato que realizó la pareja en su momento, finalmente se conoció punto por punto.

Pía Shaw fue la encargada de exponer el contrato secreto y leyó todos los puntos en Los Ángeles de la Mañana. «El contrato se firmó en el año 2016 por ambas partes. El primer punto habla de un pago de 3500 dólares en concepto de vivienda más impuestos correspondientes, sin incluir servicio doméstico», comenzó a contar la periodista.

Cuando le preguntaron a Luciana Salazar, ella no quiso hablar del tema y dijo: «Hablo porque soy súper educada, pero no tengo nada que decir. hablaron de una persona que la está pasando muy mal afuera, y la nombraron. Tengan cuidado».

Aunque no quiso dar declaraciones en los medios, Luciana sí optó por hacer un desesperado pedido a Martín Redrado a través de su cuenta de twitter. «Yo no puedo creer y me afecta que Martín Redrado permita una violación a la intimidad, por lo que trascendió en los medios todos estos días..», escribió la modelo.

Por ahora, Luciana no tomó ninguna acción legal. La abogada y amiga de la modelo, Ana Rosenfeld, está enfocada en la salud de su marido, que está internado por un cuadro grave de coronavirus. /Pronto

