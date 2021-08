El Gobernador Quintela acompañó el lanzamiento de la ampliación del Plan Ahora 12

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela presenció de manera virtual el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, donde hizo el lanzamiento de ampliación del plan Ahora 12, y que incluirá la incorporación de más rubros y mayores líneas de financiación con plazos más extensos.

El anuncio que encabezó el Presidente incluye la ampliación de los productos disponibles en el programa Ahora 12, además de mayores líneas de financiación para la compra con plazos más extensos para favorecer la renovación o adquisición de equipamiento para el hogar.

Según informaron, estas modalidades de financiación se sumarán a las existentes en 3, 6, 12 y 18 cuotas y formarán parte del Programa 30 rubros de productos y servicios producidos y comercializados con trabajo argentino. Además, volverán las 12 cuotas para Indumentaria y Calzado y se sumarán 3 y 6 cuotas a las compras y Bicicletas.

Acto desde el Parque Industrial de Cañuelas

La intendenta municipal de Cañuelas, Marisa Fassi dio la bienvenida a los presentes, y fue la primera oradora de la jornada. “Es más que importante este programa que tiene como política pública impulsar el consumo y, proteger la industria y a los empleados nacionales”, afirmó.

Seguidamente, el gerente general de Visuar, Alejandro Schvartz se refirió al lanzamiento del Programa que se realizó desde esa planta ubicada en Cañuelas.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán dijo que a Ahora 12, “debemos entenderlo como una medida dentro de una visión integral para que la economía se recupere y apuntale esa recuperación que ya está ocurriendo”. “Esta medida tiene que ver con un pilar que es impulsar la demanda, para la cual hay conjunto de políticas crediticias en donde el Estado juega un rol importante desde la política macroeconómica”, aseveró.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo dijo a su turno que, “este programa tuvo sus primeras versiones en 2014 bajo la presidencia de Cristina, y hoy venimos a presentar un relanzamiento que lo que hace es ampliar las cuotas disponibles, de hasta 30 cuotas, y en 24; es un programa que hemos recalibrado, y buscando justamente fortalecer el consumo de los próximos meses en Argentina”.

Hizo hincapié en “esta foto gráfica de ver a una industria invirtiendo, y señalar que desde que se inició el gobernó de Alberto Fernández se produjeron 900 anuncios de inversión, por 34 mil millones de dólares”.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero expuso en otro sentido que, “esta Argentina productiva ya empieza a derramar, a llegar a Cañuelas, en la Rut 6 que tiene que ser la Ruta de la Producción, siempre con la idea que sea un anillo productivo, logístico que permita tener al país, un nodo de inversiones”.

“Llevamos 11 meses consecutivos de recuperación”, enfatizó y agregó que, “Venimos de una crisis económica muy fuerte, y a esa crisis, se sumó la de la pandemia”. “Hoy de la crisis de la pandemia comenzamos a recuperarnos con una política industrial, económica que no estaba en los registros, que es la vacuna, que no sólo es una política sanitaria, sino también es una política económica, porque genera la esperanza, la expectativa de dar vuelta la página de la pandemia”, sostuvo.

“Tenemos por delante un tiempo de salida, un tiempo de incentivar más el consumo, y a partir de herramientas de políticas públicas. Hubo un tiempo en que se dijo que te querían hacer creer que podías acceder a un producto de calidad, se dijo que durante el gobierno de Cristina se engañó a los trabajadores, qué canallada y que reivindicación poder volver al programa maravillo del ahora 12 y poder ampliarlo, para recuperar la producción y el empleo”, reflexionó.

Más producción, trabajo y consumo

En ese contexto, el Presidente Fernández expresó: “creo que estamos haciendo algo significativo a favor de la economía argentina. Lanzando un plan muy exitoso en los años de Cristina, y ahora extendiéndolo, y con la idea lo hacemos, con la misma que nos levo al gobierno, la que siempre nos motivó que es básicamente que la Argentina se recupera si produce, si tiene trabajo y si tiene la posibilidad de mejorar su consumo”.

“Es un plan muy ambicioso porque suma indumentaria, ropa y calzado, y espero que los textiles no aprovechen esta oportunidad de ventas para seguir aumentando los precios”, apuntaló.

Asimismo, dijo que, “Hay una gran oportunidad para la línea blanca, y la posibilidad de que electrodomésticos puedan comprarse en 30 cuotas, lo que me da una gran expectativa, y es que pueda haber muchos más argentinos que consumen, y en esa expansión, ganar empresarios que se encuentren en riesgo, los que trabajan y los que consumen”.

“Argentina pasó los dos peores años de su historia, a una Argentina que heredamos llena de problemas económicos, donde la deuda sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad, tras eso vino la pandemia que no fue un problema de Argentina sino de la humanidad entera. Es el mundo el que ha padecido los efectos de esta pandemia y la tuvimos que enfrentar en una situación muy difícil: tuvimos que crear más hospitales, modulares, camas respiradoras donde hicieran falta par que a ningún argentino le faltara la asistencia”, reflexionó.

Manifestó entonces, “tener la tranquilidad que cada uno que necesito la atención sanitaria, estuvo el estado presente cumpliendo su parte”.

Saludó a los gobernadores presentes quienes “estuvieron unidos al Gobierno Nacional para hacer frente a estos dos años, que nos han enseñado la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son”.

“Espero que no pidan cerrar más colegios, ni más universidades; que ya no pidan cerrar hospitales púbicos, pero lo que más espero que hayamos aprendido es recuperar el sentido de la palabra solidaridad, porque no hay ninguna sociedad que pueda progresar y desarrollarse si no está unida”, subrayó el mandatario nacional.

Resaltó en otro orden de cosas que, “Nada añoramos más que la unidad de todos los argentinos”. “El objetivo que no esté más en discusión, necesitamos una sociedad más justa, igualitaria, equilibrada. Una Argentina más federal, con un Norte que no siga mendigando y un Sur que se desarrolle en sí mismo, y no tenga que pedir a la Argentina central”, puntualizó.

24 y 30 cuotas

En ese marco, se incorporarán algunos rubros específicos para poder pagar en 24 y 30 cuotas. Por ejemplo, en ambos casos están incluidos distintos artículos de línea blanca, como aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termo tanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

En tanto, en 24 cuotas se podrá acceder a electrodomésticos tales como televisores y computadoras; notebooks y tablets de fabricación nacional. También se dispondrá ese plazo para colchones y somieres y muebles para el hogar.

En cuanto a materiales y herramientas para la construcción, habrá 24 cuotas para comprar Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, y herramientas de trabajo, entre otros.

Lo mismo ocurrirá con bicicletas, inclusiva las eléctricas, sus partes y sus piezas. Así como también neumáticos y repuestos para autos y motos, y accesorios y kit de conversión de vehículos a GNC.

Sobre Visuar

La firma Visuar es una empresa familiar de origen y capital argentino, que comenzó sus actividades en Buenos Aires en agosto de 1992 con la importación y distribución de productos, y que actualmente posee plantas en Argentina y Uruguay.

Con una dotación de casi 455 personas, en la planta de Cañuelas, fabrican heladeras, lavarropas, microondas y aspiradoras de última generación de Samsung.

El Gobernador Quintela se conectó con el Presidente, quien a su vez lo hizo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se encontraba en la empresa Visuar, de Cañuelas, acompañado por la intendenta Marisa Fassi; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Share this: Twitter

Facebook