El gobernador Quintela acompañó la jura de funcionarios del gabinete municipal de Capital

Durante la mañana de este martes 12, el gobernador Ricardo Quintela presenció el acto de juramento de las nuevas autoridades del gabinete municipal de la Capital riojana, que fue presidido por el intendente Armando Molina.

En ese contexto, el mandatario riojano expresó que “es un placer poder volver a compartir con ustedes este momento tan importante, para el sistema democrático en la Argentina, la provincia y la ciudad”. “Ver caras de amigas y amigos, es una satisfacción y un placer, hace ocho años y tres días que no volvíamos a la municipalidad”, reflexionó.

Y remarcó: “volver a esta que fue nuestra casa me embarga de emociones, de nostalgia, de momentos buenos, malos, y nos van a tocar momentos difíciles porque la situación que se visualiza no es fácil”.

“Lo más valioso que tiene el Municipio son los recursos humanos, los equipamientos necesarios que tiene que tener la Municipalidad; y con la fortaleza y la visión de quienes tienen la responsabilidad de conducir sus destinos, vamos a reconstruir la ciudad, mirando siempre para adelante, nunca para atrás, sabiendo que tenemos errores y aciertos y que quienes nos precedieron también tienen errores y aciertos, porque son seres humanos”, señaló.

Además, el gobernador Quintela afirmó: “Armando (Molina) no viene a buscar venganza ni a buscar cosas negativas de las anteriores gestiones. Vamos a ver lo positivo, convocarlos a todos, para que entre todos podamos reconstruir la ciudad” y adelantó que “si las finanzas nos permite, vamos a lanzar un programa intensivo de recuperación del centro, del macrocentro, de las grandes avenidas, y también, con los funcionarios, rediseñar la nueva ciudad y cuáles serán las obras, los servicios que tenemos que mejorar: como el predio de disposición final de la basura, el vivero municipal para el programa de forestación y la potencialidad de cada uno de los empleados municipales que estén al servicio de nuestra gente, de la ciudad”.

“Hacía mucho tiempo que no había esta sintonía entre intendente y gobernador que nos permita coordinar acciones para trabajar en forma conjunta para que tanto la ciudad, como el municipio, tengan las mejores condiciones laborales para prestar el mejor servicio posible” concluyó Quintela.

Por su parte, el intendente de Capital, Armando Molina, expuso a su turno que “este lugar donde tantos sueños nacieron, tantas realizaciones logramos con el actual gobernador Ricardo Quintela, y volver a este terruño donde se cosieron tantos sueños, en el largo tránsito de Ricardo, mucho se cosió, y volver es por algo, porque estamos aquí con estos tres funcionarios para seguir”.

“Estamos aquí para seguir, (…) y nuestra tarea es coser a la ciudad, porque hay grietas, espacios y hay lugares donde hay que crearla”, puntualizó.

Y agregó: “desde ya los espero en la ciudad, porque estamos comprometidos, y lo vamos a hacer con una intención social, cultural y política, porque de qué sirve una obra si no tenemos un pueblo sonriente, feliz, con la panza llena; de qué sirven los parques si no están los niños felices para que puedan disfrutar; de qué sirve nuestra plaza si no hay adultos mayores felices, con la heladera llena”.

Finalmente, el intendente capitalino dijo: “No tengan miedo, cuando vean una mano extendida no tengan miedo. Capaz que tengan dudas, pero no tengamos miedo de ayudar a quienes más lo necesitan”.

Durante la ceremonia juraron como secretario de Servicios Públicos, Fernando Torres; como secretario de Hacienda municipal, Enrique Machicote y como secretario de Obras Públicas, Gonzalo Bustos.

