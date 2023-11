El gobernador Quintela en la entrega de escrituras: “El Estado debe garantizar su derecho a tener la titularidad del lugar donde viven”

Send an email

En la tarde del martes 7, el gobernador Ricardo Quintela entregó escrituras de viviendas a vecinos y vecinas de siete barrios de la ciudad Capital. La entrega tuvo lugar en la Residencia Oficial.

Luego de entregar las escrituras, Quintela reivindicó el derecho de la ciudadanía a la titularidad del lugar donde viven a la vez que resaltó el rol del Estado para garantizar ese derecho.

«Entregar escrituras es algo muy importante. Necesitamos tener un Estado fuerte que trabaje para el bienestar de la gente, un Estado presente y que conduzca el destino de la gente, el mercado tiene que tener su lugar pero controlado por el Estado. Esto no es una dádiva sino un derecho, el derecho a tener la titularidad del lugar donde viven. El Estado debe estar presente para transformar la vida de la gente y eso significa la inclusión de quienes están fuera del sistema», expresó el mandatario.

El gobernador diferenció el rol del mercado y del Estado. «El mercado busca la renta financiera, en cambio el Estado busca la renta social, es decir aspirar a que cada día la gente viva un poquito mejor. Nosotros necesitamos una sociedad que nos acompañe, para seguir avanzando hacia los objetivos que nos hemos propuesto de generar las mejores condiciones para que tengamos una Patria más justa», añadió.

A su vez, el mandatario resaltó la figura del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. «Massa nos está diciendo lo que quiere hacer, la suya es una propuesta sensata. Nos dice que quiere generar más trabajo, el 2024 será un año más virtuoso. Podemos tener soberanía alimentaria y energética, es decir, producir nuestros propios alimentos y nuestra propia energía. Nosotros tenemos como meta en estos cuatro años que vienen demostrar que nuestra provincia es viable. Por eso les pedimos que hay que votarlo a Massa, estamos pidiendo por un presidente que nos permita sentarnos a conversar, a debatir las posibles soluciones para nuestra provincia», señaló.

En la misma línea, les pidió a los vecinos y vecinas «hablar con sus familiares y amigos». «Hay que votar bien, nosotros creemos que la mejor opción es la de Massa presidente», aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados y vicegobernadora electa, Teresita Madera, consideró «muy importante que podamos tener un presidente de la Nación que piense, que sienta y sobre todo que crea en el interior del país, en nuestra provincia». «Quintela no va a poder gobernar solo si no tiene un Presidente que pueda ayudarlo, que pueda entender cuando él va y plantea las necesidades que tiene nuestra provincia», agregó.

Luego, Madera destacó la entrega de escrituras. «Poder entregar hoy la titularidad de sus tierras es algo que nos alegra el alma. Son siete barrios los que reciben estas escrituras. Necesitamos seguir concretando los sueños de otros riojanos y riojanas y para que eso pueda darse necesitamos que nos acompañen con el voto de ustedes, de la familia y del vecino con ese voto de confianza y esperanza para con Sergio Massa», expresó.

Además, la vicegobernadora electa sostuvo que «lo que está en juego el próximo 19 de noviembre no es solo un modelo económico sino lo más profundo que tenemos los argentinos y argentinas y que son los valores que nos van a regir y esos valores son el amor, el amor a Dios y a la familia, las oportunidades para que la gente pueda vivir mejor y a esos valores los representan Sergio Massa y Ricardo Quintela».

En tanto, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, también resaltó el rol del Estado para concretar la entrega de escrituras. «Es un gran paso adelante la tarea de garantizar desde el Estado la seguridad jurídica y la tranquilidad familiar. Es un gran paso sentirse dueño de sus casas o terrenos y esto solo se puede hacer con la firme presencia del Estado. Por eso cuando escuchamos a algunos candidatos que dicen que el Estado tiene que hacerse a un lado para dar paso al sector privado, el sector privado no puede hacer las escrituras porque sería impagable para la gente acceder al título de propiedad si no hay un Estado presente”. “Sin la presencia del Estado no podremos construir viviendas, ni caminos o acueductos ni la inmensa obra pública que se ha desarrollado en la provincia y que tiene que ver con ese Estado presente», señaló.

En este punto, Puy Soria habló del balotaje del próximo 19 de noviembre. «En pocos días en el país cada uno de nosotros deberemos tomar decisiones trascendentes y La Rioja y el país no puede dar un salto al vacío con aquellos aventureros que quieren borrar a la provincia prácticamente”. “Si la obra pública se cae no podremos seguir haciendo viviendas. Reivindicamos el derecho de propiedad, la fuerte presencia del Estado», añadió.

Allí Puy Soria pidió votar a Sergio Massa. «En las próximas elecciones vamos todos a votar a Sergio Massa, ese es nuestro candidato, el que conoce el interior profundo y garantiza el federalismo en la provincia. El pueblo eligió que Quintela siga cuatro años más de gestión pero necesitamos complementar la tarea. Hay que votar en defensa propia, para consolidar el mandato que necesita Quintela con su plan de gobierno y necesitamos un Gobierno nacional que nos acompañe y no que nos ponga trabas como ya pasó», sostuvo.

Por último, habló una de las vecinas beneficiarias, Andrea Arias, del barrio Saviore y agradeció al gobernador Quintela «por la mirada que tiene hacia el pueblo y hacia los más humildes” y destacó el impacto positivo que tienen los abordajes territoriales que lleva adelante el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social.

«Este es un día de fiesta, con estas son 80 escrituras que ya se entregaron en el barrio Saviore», completó.

Share this: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...