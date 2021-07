El Gobernador Quintela inauguró la Planta de Oxígeno y el Servicio de Hemodiálisis en Chepes

Send an email

Con motivo de la visita al Departamento Rosario Vera Peñaloza, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, encabezó este jueves la inauguración de la Planta Generadora de Oxígeno y puesta en funcionamiento del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Luis Pasteur.

En ese contexto, el mandatario provincial indicó que “con esto se evita el desarraigo, que la gente se aleje de sus seres queridos, de sus orígenes y pueda compartir con sus seres un proceso doloroso, en una situación difícil”.

“Trabajamos mucho con el ministro Vergara a la cabeza y su equipo de colaboradores, sobre poder visualizar cuáles son los problemas graves del sistema sanitario, y atacarlos fuertemente para que quede fortalecido en todas las regiones”, expresó.

“Lo más importante es que vemos que hay una acción federal concreta, antes se reclamaba y no venían las respuestas”, indicó y remarcó que “el año pasado no había pacientes ni aquí, ni en otros puntos del Interior, y este año tenemos que agradecer al sistema sanitario que contuvo a la mayor cantidad de ciudadanos, y si hubiéramos tenido que atender en Capital la cantidad de pacientes, hubiese colapsado”.

“Es importante achicar las diferencias, las asimetrías que existen en toda la República Argentina, y nuestra gente tiene derecho a tener igualdad de oportunidades, con los servicios adecuados, por eso es importante que se fortalezcan unos a otros, y porque esta pandemia nos permitió visibilizar una situación sanitaria endeble, por eso lo primero que hicimos fue pasar a todos los precarizados a Planta Permanente”, acentuó.

En la oportunidad el mandatario también anunció la construcción de dos viviendas para el personal médico.

Por otro lado, envió un mensaje de concientización a la sociedad respecto del Coronavirus, sosteniendo que “la enfermedad sigue, el contagio puede existir, y es importante que mantengamos los cuidados correspondientes para evitar que afecte a personas que no puedan soportarlo, porque siempre hay un porcentaje de personas que no estén vacunados, o que pasen un mal rato y no queremos perder más vidas humanas”.

“Nadie contagia a nadie por una cuestión voluntaria, es generalmente por descuido, por compartir cosas o por estar aglomerados sin la protección adecuada”, asumió.

Asimismo, dijo que “el dolor que tenemos todos ante la pérdida de vidas humanas, tenemos que procurar de perder la menor cantidad de hermanos y hermanas, y cada pérdida es de un vecino, un pariente, de un compañero y se produce un vacío en el seno de la comunidad, por eso tenemos que cuidarnos”.

Federalización de la salud

El ministro de Salud Juan Carlos Vergara expresó a su turno que, “la idea de poder trabajar en el interior fue la primera que tuvo nuestro gobernador, cuando todavía no había asumido, de disminuir las brechas. La pandemia desnudó muchas falencias del sistema sanitario, y fue una gran oportunidad para trabajar que no desaprovechamos, por supuesto con el apoyo político”.

“Teniendo esa idea primitiva es que surgen estas acciones que se vinieron llevando a cabo, y se coronaron con la inauguración del Centro de Diálisis, sabiendo que hay 15 personas que se trasladaban, y eso es mejorar la accesibilidad al tratamiento y diagnóstico, sin tener que trasladarse del lugar en donde viven”, aseguró.

Sobre las peticiones que le hicieron llegar los profesionales de la zona dijo que, “creo que, a partir de hoy, para el hospital va a cambiar la vida, y así como pudieron atender 52 pacientes, se animaron al Covid, porque en 2020 no pudieron atender a nadie en los hospitales del Interior, pero gracias a estas inversiones, tenemos hospitales que dan respuestas”.

Agradeció al personal del hospital, del COE, de seguridad del Departamento, “que trabajaron sin descanso desde el 15 de marzo del año pasado, y a todos ustedes, darles las gracias y decirles que vamos a tratar de seguir llevando a cabo todas las acciones para fortalecer este hospital”.

Por su parte, Roberto Yaryura, director del Hospital Luis Pasteur refirió “en nombre del Hospital, de la comunidad de Chepes y de toda la Zona Sanitaria Sexta vengo a darle las gracias señor Gobernador, porque esta mirada que dio para el Sur de La Rioja se vio engalanada con la inauguración de la planta que nunca la habíamos tenido, como así también el Servicio de Hemodiálisis”.

“Es un proyecto de toda la comunidad de Chepes que queremos que nuestro hospital sea de calidad”, resaltó, al tiempo que indicó que se prevé la incorporación de un tomógrafo.

Solicitó asimismo la posibilidad de gestionar una camioneta 4×4 para recorrer el interior profundo del Departamento: “A todas esas personas que hemos abandonado por la pandemia, necesitamos llegar”. Comentó que se plantea la construcción de viviendas para médicos en el terreno del nosocomio.

“Con la planta de Oxígeno quiero comentar el beneficio que tenemos, porque el oxígeno es lo fundamental, para el tratamiento de las personas. En julio tuvimos 52 pacientes hasta hoy, de los que se derivaron 13, se dieron de alta 31 y eso significa que son 31 pacientes que no se derivaron a Capital, y pudimos por el equipo de aislamiento, con enfermeras capacitadas, kinesiólogos capacitados y médicos”, subrayó.

“En Chepes hicimos dos brigadas: una que va casa por casa, y de esa forma logramos detectar a pacientes a tiempo, y no que lleguen cuando esté avanzada la enfermedad; de esa forma los podemos tratar con anticipación. Y otro servicio que se hizo es de profesionales que hacen hisopados en distintos centros primarios y fundaciones, que prestaron sus instalaciones”, agregó.

Un anhelo cumplido

Al respecto, Omar Antonio Flores, encargado de la Planta de Oxígeno del Hospital «Luis Pasteur» dijo que, “es algo que anhelábamos hace muchos años, yo con 18 años de trabajo nunca vi algo así, cambió todo actualmente estamos alimentando hasta 12 personas diarias algo que nunca se hubiera hecho sin esta planta”.

“En este momento dejamos de trabajar con los tubos que trabajábamos desde La Rioja, que traíamos hasta 42 metros por semana, y ahora se hace un uso de 60 metros diarios, lo que no se podría haber logrado sin esta máquina”, aseveró.

“Este es un anhelo cumplido”, enfatizó y explicó que la planta trabaja desde horas tempranas con la parte de internado, donde se alimenta con oxígeno a 12 personas, y a su vez, alimenta las zonas sanitarias Quinta y Sexta, que integran Olta, Milagro y Catuna; Ulapes, Desiderio Tello, Malanzán y Portezuelo, respectivamente.

Los trabajos en la Planta se planifican en distintas etapas para refaccionar los diferentes servicios adecuándose al funcionamiento general del establecimiento.

“La inversión en salud es lo más importante, porque es algo para la comunidad, y esperado para todos”, destacó.

Es preciso indicar que la máquina lleva 1.860 horas encendidas desde el 17 de mayo pasado, con 7.800 metros evacuados de todos los departamentos colindantes.

Obras ejecutadas

En la primera etapa se construyó la Planta Generadora de Oxígeno, fundamental para toda la Zona Sanitaria, se está realizando el tendido de cañerías de oxígeno en el sector de Internación, Quirófano y Guardia. Se realizaron trabajos de refacción de fachadas y pintura general exterior del edificio.

En la segunda etapa se realizó la refacción general en el Hall del ingreso principal al establecimiento se reemplazó el piso granítico existente, como también la carpintería del ingreso principal muy deteriorada, colocando puertas y ventanas de aluminio.

Además, se pintaron las carpinterías, se refaccionó el Oratorio existente, se reemplazó el sector de admisión por una nueva estructura de atención al público que cuenta con las protecciones y alturas diferenciadas para la atención pública. Se construyeron también los diferentes solados en los sectores exteriores de ingreso principal, de estacionamiento de ambulancias, motos, y otros.

En tanto, en la tercera etapa de la obra se realizó la refacción general y puesta en funcionamiento del Servicio de Hemodiálisis, lo que permitirá a la población de la Región contar con la prestación de un servicio tan valioso para la comunidad toda.

Además, hubo una reubicación y refacción de la Internación destinada para pacientes Covid; construcción de un Ingreso diferenciado para pacientes aislados, y sobre techos en servicios cuya cubierta se encontraba deteriorada.

Share this: Twitter

Facebook