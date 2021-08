El gobernador Ricardo Quintela inauguró la Casa de La Rioja en Córdoba

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela, encabezó en la jornada de hoy, la inauguración de la Casa de La Rioja en Córdoba, ubicada en pleno centro cordobés, en San Jerónimo 486, con la compañía del vicegobernador de esa provincia, Manuel Calvo. La institución busca difundir las actividades turísticas, culturales, deportivas que La Rioja tiene para ofrecer, así como brindar asistencia, asesoramiento en las distintas áreas que se demanden y fundamentalmente, estrechar lazos con la provincia de Córdoba en futuras acciones conjuntas.

En la oportunidad, Quintela manifestó que “Córdoba para nosotros es nuestra segunda casa, la mayoría de los estudiantes que tenemos de la década de los 80, 90 y algunos de la actualidad surgieron de esta provincia” y sumó que APOS atiende a casi 150 mil riojanos, muchos de los cuales van a Córdoba en búsqueda de atención médica.

Además, el gobernador dijo que “hay otros objetivos institucionales que nos interesan como el tema de la DGIP, el Banco Rioja y la Obra Social. La otra misión fundamental que tiene este lugar, es promocionar a través de las distintas áreas, el turismo, el deporte y la cultura en nuestra querida hermana provincia de Córdoba”. Tras lo cual aseveró: “Tenemos un gran desafío por delante”.

Luego agradeció “a todos nuestros hermanos y hermanas de Córdoba por abrirnos las puertas de su casa y brindarnos siempre la hospitalidad y la calidad de todos los servicios que prestan ustedes. Queremos ser recíprocos con esa atención”.

Por su parte, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, mencionó que “para nosotros los cordobeses los lazos que tenemos con la provincia de La Rioja son ancestrales y dan muestra de ese federalismo profundo que tiene nuestra Argentina. Decisiones como ésta de abrir esta Casa, fortalece esos lazos de federalismo que necesita nuestra Argentina”.

Calvo afirmó que el Gobierno de La Rioja “cuenta con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para todo el desarrollo de las actividades de su provincia acá en Córdoba, sabiendo que ese hermanamiento y esos lazos que construimos a lo largo de toda nuestra historia, tienen que seguir profundizándose para seguir generando aquellos puntos de encuentro no solamente en materia cultural, social, de salud, turística sino en todos aquellos que nos permitan seguir desarrollando la Argentina”.

“Es un hito muy importante –opinó Calvo- que trascenderá nuestras generaciones porque esta decisión política que usted tomó gobernador, sin duda permanecerá en el tiempo y permitirá que esos lazos de hermandad que tenemos los cordobeses con los riojanos y los riojanos con los cordobeses se sigan profundizando”. “Le deseo el mayor de los éxitos y le agradezco siempre por ese acompañamiento profundo que tuvimos en seguir desarrollando políticas públicas, allí en ese límite entre Córdoba y La Rioja que nos permitió poder desarrollar y generar mayor valor humano a cada una de las poblaciones de nuestras provincias”, concluyó.

Finalmente, el secretario de Casa de La Rioja en Córdoba, Pedro Sánchez, se mostró “profundamente emocionado por estar compartiendo con ustedes la inauguración de Casa de La Rioja en Córdoba ya que es un hecho muy trascendente para nosotros los riojanos, porque si bien yo nací en suelo cordobés gran parte de mi vida transcurrió allá en La Rioja donde me pude desarrollar, formar una familia, donde conocí a mis amigos, esos que son mi segunda familia”.

“Hoy, vuelvo a la tierra donde nací y a la que amo profundamente. Hoy, vuelvo a Córdoba para trabajar por esa otra provincia que me adoptó como uno más de sus comprovincianos”, detalló.

En otro párrafo, Sánchez agradeció al gobernador Ricardo Quintela “por darme tamaña responsabilidad que hoy me otorga y quiero darle mi palabra, en nombre del equipo que trabaja en esta institución pero sobre todo de mi persona, que haremos todo lo que está a nuestro alcance para llegar a los cientos de riojanos que viven aquí, pero sobre todo, para aquellos que vienen por cuestiones no muy felices quienes sabemos no cuentan con los medios ni los recursos necesarios y necesitan del acompañamiento y de la contención”.

Finalmente, comentó que hay un Plan Integral de Trabajo “que está orientado a la promoción de nuestro turismo, de nuestra cultura, de nuestro deporte, de nuestras industrias y de nuestros productos riojanos para estrechar lazos con la provincia de Córdoba”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...