El gobernador Ricardo Quintela llegó a General Lamadrid con buenas noticias y anunció la construcción de 40 viviendas

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, encabezó este viernes una jornada de trabajo en el Departamento General Lamadrid. El acto se concretó en la Municipalidad de Villa Castelli donde anunció la construcción de viviendas. También entregó microcréditos, indumentaria al personal municipal y elementos deportivos.

En ese contexto, el mandatario emitió un discurso respecto de las obras que se realizan en el Valle del Bermejo. Comentó que “vimos tres cosas que pregonamos a lo largo y ancho de la provincia, la iluminación, con una inversión importante, con la calidad de construcción de ese servicio absolutamente novedoso y duradero de alrededor de 15 años. Es otro tipo de energía, de realidades y, seguramente, de desarrollo”.

“Además, tenemos otro servicio más, que es garantizar el agua potable para nuestra gente, conducirla y traerla”, indicó.

“Por último, la conectividad, que es un servicio esencial que en estos tiempos a ningún ciudadano de la provincia le tiene que faltar. Los recursos financieros, la plata, no tienen que ser un obstáculo para que la gente no tenga esos servicios”, afirmó.

Apuntó que “por lo tanto, son servicios esenciales considerados derechos humanos, que todos tenemos derecho a tenerlos, y no por no tener plata se los puede privar”. “Por eso en nuestra gestión no se le cortó la luz a nadie, porque como le dije al presidente, si tengo que cortar la luz a quien no pudo, tenía que cortarle al 60 por ciento de la población, que encima que estaba en su casa encerrado, no tenían la energía, era difícil de sobrellevar la pandemia”, agregó.

“Tampoco la vamos a cortar en un futuro a aquellos sectores que no tienen la posibilidad o que están al margen del sistema de cumplir con sus obligaciones. Quienes no la puedan pagar, tienen el derecho a recibir ese servicio”, sostuvo.

Resaltó que “Villa Castelli tiene la conectividad al 100 por ciento, Tenemos el orgullo de decir que invertimos más de 120 millones de pesos para poner conectividad en todo el servicio educativo de la provincia, por eso estamos entregando las computadoras para que cada chico de 4to y 5to grado pueda tener su computadora. Porque eso es tratar de equilibrar las asimetrías entre los pueblos alejados de las grandes urbes”.

“Lo importante también es lo que vamos a hacer en forma conjunta con el intendente, las autoridades y todo el pueblo del departamento General Lamadrid como el reasfaltado”, continuó.

En otro sentido, comentó que las autoridades del Banco Rioja fueron a verificar la factibilidad de poner un cajero nuevo y una pequeña oficina que informe a la comunidad.

“El objetivo del gobierno es garantizar la mayor prestación de servicios, de excelencia” remarcó Quintela.

40 nuevas viviendas

“Por eso quiero que sepan que la filosofía del gobierno, además de todo esto, y de la construcción de viviendas; quiero que sepan que se asignaron 40 viviendas por el sistema tradicional de viviendas. Se va a llamar a licitación esperando construirlas antes del fin de año”, anunció el gobernador.

“Son casas que van a tener tres dormitorios; casas cuyo dormitorio principal debe tener 4×4 como mínimo, porque no puedo sacar a la familia de un hacinamiento temporal y ponerla en un hacinamiento definitivo”, indicó.

“No hay familias en el interior que tengan menos de cuatro hijos, y queremos que tengan la posibilidad de tener sus propios dormitorios”, dijo asimismo y agregó que, por eso, es el objetivo de su gobierno, “generar las mejores condiciones para que nuestra gente viva mejor”.

Sobre salud dijo que “en tiempos de pandemia era difícil para nosotros trabajar sin saber cómo actuar en una situación absolutamente desconocida para nosotros. Sin embargo, no hemos bajado los brazos, pero nos permitió visibilizar lo deficitario que está nuestro sistema sanitario, comenzando a trabajar para fortalecer al mismo”.

“Los resultados disimiles donde muchos se recuperaron y algunas familias tienen un gran vacío difícil de llenar, por las pérdidas de un hermano, de una hermana, pero se debe decir que tenemos un sistema sanitario que estuvo de pie enfrentando la pandemia, tratando de contener, ayudar y salvar vidas”, finalizó.

El gobernador, quien fue declarado huésped de honor, junto a las autoridades provinciales de diferentes áreas, entregó indumentaria al personal municipal, 52 computadoras en el marco del Programa Rosario Vera Peñaloza. En tanto, se entregaron microcréditos a emprendedores de la zona, fondos a cooperativas, elementos deportivos, utensilios destinados a Desarrollo Social y cubiertas para tractores de la Granja Sol del Bermejo.

