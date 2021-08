El gobernador se reunió con investigadoras e investigadores del CRILAR

En la mañana de este miércoles, el gobernador Ricardo Quintela recibió a investigadores e investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja, quienes expusieron proyectos respecto de investigaciones científicas.

La diputada nacional Hilda Aguirre de Soria, que estuvo acompañando la reunión con el mandatario provincial, comentó que “tienen otros proyectos que necesitan financiación nacional, que expusieron ante el gobernador y que la próxima semana se seguirá con las gestiones en la Nación”.

“Son pocas las provincias que tienen esta impronta, indispensable para el trabajo en campo, porque no se puede, a 1.200 kilómetros de distancia, ver lo que pasa en territorio; y tener la cercanía del gobierno para trabajos de investigación marca la diferencia, pero, además, habla de un Estado presente también en la investigación, que es muy importante”, resaltó.

“Los y las investigadoras agradecieron también la buena predisposición del gobernador, y destacaron el logro de lugares muy importantes que tienen que ver con la paleontología”, agregó.

Valoró la “consonancia ideológica cuando el presidente habla de federalizar el gobierno, y la vicepresidenta hablaba de llegar al interior del país, Patria adentro, que a veces no se logra llegar con políticas de gobierno efectivas, y que tengamos un gobernador en consonancia con las políticas nacionales, hace posible esta tarea y muchas otras que se están desarrollando en la provincia”.

Finalmente expresó: “como peronista estoy complacida de poder trabajar, que tengamos las puertas abiertas también las legisladoras y legisladores nacionales para contribuir, porque no es solamente hacer leyes sino también acompañar las gestiones de gobierno”.

Por su parte, Lucas Fiorelli, investigador del CRILAR, indicó que la reunión tuvo que ver con “planificar trabajos en conjunto con la provincia, proyectos y convenios relacionados a la ciencia”.

“Los trabajos continúan e iniciamos ciertos trabajos desde el año pasado, en plena pandemia, de desarrollar el turismo y la cultura, y lo que hace a esta rama, que se desarrolló en su momento, e iniciamos con la sala del Paseo Cultural sobre dinosaurios”, afirmó.

En tanto, Pablo Alasino, expresó que “la idea propuesta por el gobernador y el ministro de Turismo fue de poner en conocimiento el turismo, para poner un valor agregado y que el turista no solo venga a ver el paisaje, sino que pueda entender los procesos de cómo se forma la naturaleza y tratar de entender mejor, yéndose con un valor agregado”.

