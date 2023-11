El gobernador valoró la aptitud del Estado de brindar las herramientas y fundamentos para sostener y defender los derechos de los trabajadores

Send an email

El Gobierno de La Rioja, conjuntamente con la Coordinación Nacional de Apoyo a la Formación Sindical, dio inicio este miércoles en las instalaciones del gremio UPCN al Ciclo de Formación Sindical para delegados, delegadas y dirigentes sindicales, donde se abordarán módulos referidos a la violencia laboral, rol del delegado sindical y Ley de Asociaciones Sindicales.

Con estas capacitaciones se busca formar a los y las dirigentes a participar activamente en la vida de los gremios brindando herramientas que puedan mejorar el sistema de las relaciones laborales a través del diálogo social, para que los sindicatos puedan aportar las soluciones necesarias a los cambios que se presentan en el mundo del trabajo.

En primer lugar, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela agradeció la presencia del coordinador de Apoyo a la Formación Sindical de la Nación, Guillermo Ortolano, por venir a capacitar, brindar las herramientas y fundamentos para sostener y defender los derechos de los trabajadores y destacó que “para nosotros es un placer compartir esta jornada de capacitación donde no solo se afianza el conocimiento intelectual, sino que se fortalecen los fundamentos para defender los derechos de los trabajadores, para que puedan también evaluar y analizar la situación por la que atraviesa nuestro país”.

En este sentido, Quintela remarcó la situación especial que atraviesa la República Argentina, donde se da un proceso electoral atípico por las características de los adversarios electorales, y expresó su preocupación ante la presencia de un candidato a presidente que tiene conductas violentas, misóginas, de un desequilibrio emocional palpable y visible y manifestó que “esta es una situación que nos preocupa, son situaciones que debemos evaluar y analizar, porque debemos generar las condiciones necesarias para ejercer la defensa de nuestra gente en la no vulneración de sus derechos. Este hombre, no está preparado para conducir los destinos de un país porque desconoce su organización institucional, desconoce cómo están organizadas las provincias argentinas y entre muchas otras cosas, desconoce también que la distribución automática de los recursos surge de los impuestos nacionales, producto del trabajo y esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras como ustedes” y concluyó diciendo que “hay que estar muy alerta, este tema es grave, no solo por lo que planteó en su propuesta de gobierno, sino por la estructura de pensamiento y del raciocinio que tiene esta persona que manifiesta un claro desequilibrio emocional que solo genera temor”.

Por su parte, el coordinador de Apoyo a la Formación Sindical, Guillermo Ortolano, manifestó que “venimos a traerles estas herramientas para fortalecerlos como cuadros sindicales y que de esa forma puedan seguir defendiendo los derechos de los trabajadores para que a su vez salgan de ustedes las soluciones que se van dando en el mundo del trabajo. Tenemos una oportunidad inmensa en cuanto a producción, empleo, desarrollo de la matriz energética, el petróleo, entonces las organizaciones sindicales tienen que estar a la altura de las circunstancias, como siempre lo estuvieron, y aportar las soluciones para ver conjuntamente con los Estados nacionales, provinciales, y también con los empleadores de qué forma se pueden explotar esos recursos que nos hagan crecer como país”.

Seguidamente, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria Federico Bazán, puntualizó que “el objetivo del Estado nacional y del Provincial, es contribuir con una herramienta de formación que puedan tomarla como propia para defender cada puesto de trabajo, defender cada conquista de derechos que se logró a lo largo de este período y podamos sostenerlo también el 19 de noviembre apoyando al compañero Sergio Massa”.

Por su parte, la secretaria de Trabajo de la Provincia, Myriam Espinosa, señaló que “la convocatoria ha superado nuestras expectativas, esto habla a las claras del interés que despertó en el sindicalismo de nuestra provincia en esta jornada que la pensamos desde el abordaje de temáticas tan importantes y tan actuales como la Ley de Asociaciones Sindicales, el rol de delegados, técnicas de negociación colectivas, sobre todo en momentos claves para nuestra Patria, donde en pocos días vamos a ejercer uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos, el derecho al sufragio, donde están puestas a consideración dos propuestas, la del compañero Sergio Massa, que es de inclusión, de consolidar y promover derechos y la otra propuesta es absolutamente deshumanizante donde, si ustedes escuchan, nunca emplean la palabra trabajo, sino que vienen por los derechos de los trabajadores”.

