El Gobierno entregó reconocimientos a los Agentes de Manzanas Saludables

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, encabezó este martes el acto de entrega de certificados de reconocimiento a la labor que realizaron los Agentes del programa Manzanas Saludables, dependiente del Instituto de Servicios Ambientales.

En ese contexto, el mandatario provincial hizo uso de la palabra y refirió su agradecimiento “a todas las instituciones que fueron reconocidas públicamente por su actuación en esta pandemia, tratando de mantener la salud de nuestra gente en las mejores condiciones posibles”.

“Quiero comentarles que, para nosotros, los chalecos Rojos y los Chalecos Verdes son dos elementos fundamentales que tuvimos para atacar la pandemia y la epidemia del Dengue. Lo que hicieron los chicos y las chicas que colaboraron en diversos grupos fue trabajar para que la comunidad sintiera que hay un Estado presente”, resaltó.

Asimismo, dijo que “quiero que transmitan el agradecimiento y reconocimiento a cada uno de los integrantes de sus familias, porque son los que sufren cuando hay vocación de servicio a la comunidad en tiempos de pandemia y de la epidemia del dengue. Nuestra provincia, junto con Misiones, Jujuy, Chaco y Formosa, fuimos las que estuvimos primero con el dengue y luego la pandemia, y no sabíamos cómo actuar, teníamos que trabajar rápidamente para que no se contagien, limpiar y descacharrar, teníamos dificultades de no poder juntarlos”.

“Con los protocolos correspondientes, pudimos realizar las dos tareas de forma simultánea, por eso, el reconocimiento y el agradecimiento profundo, y ustedes tienen que tener la dimensión de la importancia que tuvieron y lo significativo que fue la presencia de todos y cada uno de ustedes”, sostuvo.

“Yo recibo permanentemente el reconocimiento de las camperas verdes y de las camperas rojas por la atención domiciliaria a quienes estuvieron pasando esta pandemia”, indicó.

Valoró que “nuestra Provincia atendía gratuitamente a las personas enfermas en sus domicilios. Había una campera roja en la puerta de sus domicilios, al servicio de las familias, proveyéndolas de alimentos, de servicios, y cosas pequeñas como mamaderas, leche, entre otras”.

Tuvimos resultados muy positivos” afirmó y agregó que “el sistema sanitario nuestro y las instituciones de medio ambiente, estuvieron a la altura de las circunstancias: nunca hemos dejado de atender un ciudadano en nuestro sistema sanitario, aun con todas las dificultades que tenemos, y ese es nuestro mayor orgullo, tratando de preservar la vida y la salud de nuestra gente a toda costa”.

“Lo que queremos es que las pérdidas de vidas humanas nos tienen que fortalecer para seguir trabajando, tratando de encausar el trabajo, y alcanzar los grandes objetivos, que son el garantizar que todos los ciudadanos de la Provincia, todos los días, sean un poquito más felices, es decir, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Patria”, enfatizó Quintela.

Trabajo articulado entre todas las áreas del Estado

El presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albretch, indicó por su parte que “este reconocimiento que queremos hacer es para todo el personal que participó y que sigue colaborando en Manzanas Saludables: cuadrillas de las Secretarías de Gobierno y de Ambiente, los agentes sanitarios, los de Relaciones con la Comunidad”.

A su vez, agradeció al Ejército, al personal de Vialidad, de Aguas Riojanas, de Rioja Vial y de Educación, asumiendo que es un “trabajo articulado que no es fácil pero que da muchos frutos”.

“El poder trabajar armoniosamente, coordinadamente para la salud de la población, es algo que tengo que agradecer a todos y cada uno de ustedes, que trabajan con frio, con calor, para el cuidado de la gente”, remarcó.

En tanto, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Marcela Martínez, expuso que “estas cosas gratifican de una manera particular porque como dijo el Gobernador, desde el minuto Cero venimos luchando, y el reconocimiento es a los compañeros que ponen el hombro día a día para que el sistema sanitario no colapse. Es una satisfacción venir a recibir estos reconocimientos para ellos”.

“La tarea fundamental de los equipos de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad fue preparar el territorio, con cuadrillas que realizan el recorrido, de saber cuáles eran las casas complicadas, y los relevamientos principales para poder trabajar”, comentó.

“Seguimos, y al tener un poco de frío, tenemos que trabajar fuertemente para que podamos superar estas pandemias”, afirmó.

Eliana Alem, directora de Atención Primaria de la Salud, dijo por su parte que los agentes de esa área también colaboraron respecto de la problemática del dengue. “Este trabajo que se hace de manera articulada con todas las áreas del Gobierno, salimos comunicando sobre el programa de descacharreo y de eliminación de los recipientes que acumulan el agua”, explicó.

Acompañaron al Gobernador Quintela, el secretario general de la Gobernación, Armando Molina; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado; el presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albretch; secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva provincial; guarnición del Regimiento de La Rioja, y todo el grupo operativo de Manzanas Saludables.

