El Gobierno Provincial realizó importante inversión para garantizar la seguridad de los riojanos

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, puso en funciones a los nuevos suboficiales, oficiales y agentes del Servicio Penitenciario Provincial y, en ese marco, destacó la figura de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic quien acompañó el acto de egreso del personal.

“Quiero desearles a los suboficiales, oficiales y agentes que sigan honrando a sus familias, que se esforzaron para que puedan estar recibiendo el título de egresados de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario”, dijo como mensaje a los nuevos miembros de las fuerzas de seguridad de la Provincia.

“Lo que planteamos de la policía amiga, del trato que tienen que tener los integrantes de las fuerzas del Instituto de Seguridad Social, debe ser un trato acorde cualquiera sea la circunstancia de quien está al frente, que es un ser humano y que necesita el respeto de los derechos humanos, el respeto de las fuerzas de seguridad, nosotros somos el Estado y no nos podemos aprovechar que somos el estado para ejercer un poder abusivo sobre estas personas aún aunque sea muy aberrante el delito que cometen”, apuntó el mandatario.

Acentuó en que “tenemos que actuar con la fuerza de la ley y hoy rescato de nuestra policía, la voluntad de ser amiga. Queremos que los ciudadanos se recuesten sobre la policía para que garanticen su seguridad, tanto en el ámbito público como en lo privado”.

“Es importante que sepan que he tomado la decisión que los uniformes para la policía y fuerzas de seguridad, los pague íntegramente el estado provincial, porque antes cada uno de ellos lo tenía que pagar. Es como un gesto hacia la fuerza de seguridad, a los efectos de garantizar un pequeño incremento más en sus salarios, lo que tiene que ver con la política que implementamos en todas las áreas”, anunció.

“Pregonamos a lo largo y ancho de la provincia, la inclusión social, porque a medida que hay inclusión social, les puedo asegurar que la inseguridad tiende a desaparecer, porque hay nuevas familias con posibilidad de alimentar y educar a sus hijos, y no se van a preocupar de otra cosa que no sea desarrollar sus familias. Caso contrario, cuando no tiene para comprar alimentos, remedios, cometen errores que no se pueden justificar, pero es porque hay un sistema que no los contiene, no los integra, y un sistema que no genera condiciones para que esas familias tengan condiciones que tenemos muchos de los acá presentes”, enfatizó el Gobernador.

Continuó diciendo que “por eso pido, en las situaciones más difíciles, las fuerzas de seguridad tienen que actuar, con el entendimiento, la comprensión que está frente a un ser humano, que nadie nace delincuente en la República Argentina, ni en nuestra provincia ni en el planeta”.

“Tenemos que procurar que nuestra provincia, que es chica, pobre, humilde, sin muchos recursos, que tiene intereses, valores, coraje para salir adelante, que pronto, puedan garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, expuso.

Asumió el compromiso que en 45 días tendrán el decreto de designación para la incorporación en las distintas fuerzas.

Plan de Seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic destacó por su parte dos cuestiones en torno a las indicaciones del Presidente: “quiero remarcar el Plan Integral de Seguridad en la Provincia, que si bien no se pudo cumplir estrictamente como se había ideado en un principio por la pandemia, que la Provincia supo adecuarlo y este acto muestra que tuvieron la capacidad de gestionar todos los acuerdos, que son parte del plan, y con el trabajo que venimos realizando en estos meses, estoy en condiciones de decir que esta provincia es la más activa en materia de seguridad”.

“La Rioja es la que más iniciativas tuvo, que más respuestas tuvo en cuanto a las ofertas de capacitación, acuerdo y asistencia, desde que asumimos el gobierno nacional”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que, “estos logros no sólo tienen que ver con mejorar la seguridad de los habitantes de La Rioja, sino mejorar el bienestar de las fuerzas, que es un eje fundamental del modo que entendemos que hay que cuidar a quienes nos cuidan, con el convenio en turismo, incorporación de mujeres y que sean beneficiarios de viviendas, que es uno de los déficit a nivel nacional”.

“La segunda cuestión es la importancia que tiene el egreso de estos jóvenes, mujeres y varones, que serán parte de la policía y del Servicio Penitenciario, porque sabemos que es un momento bisagra en la vida de cada uno de ustedes, porque es muy importante lo que hagan de aquí en adelante, porque se incorporan a las fuerzas, pero también al Estado de la provincia, porque son funcionarios públicos que tienen el desafió también de mejorar la institución”, valoró.

A su modo de ver, “cada nueva promoción recibe la tradición que deben sostener, y también la obligación de mejorar las instituciones que integran”.

“Que sepan que tienen muchas obligaciones también tienen derechos, y una de las obligaciones centrales es hacer cumplir la ley, pero también cumplir la ley”, agregó.

Posteriormente en dialogo con la prensa, Frederic destacó el anuncio del gobernador que el Estado provincial se hará cargo del pago de uniformes para el nuevo personal, cupo de viviendas, e incorporación de mujeres, en el marco de las políticas con perspectiva de género.

