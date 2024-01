El Hospital Zonal Eduardo Neira de Villa Unión ya cuenta con su Servicio de Hemodiálisis

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela inauguró este jueves el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Zonal Eduardo S. Neira en Villa Unión. La obra demandó una inversión de 276.413.372 pesos y es el único hospital zonal de la provincia que aún no contaba con Servicio de Hemodiálisis.

«Con esto cerramos el circuito de hemodiálisis en la provincia», destacó Quintela durante la inauguración para luego resaltar el costo que tiene cada intervención de diálisis. «Cada intervención de diálisis tiene un costo de entre 80 y 85 mil pesos y que es muy difícil poder hacerlo en el sector privado. Por eso es importante el sistema de salud pública. Hay un gobierno cuando nos comprometemos a trabajar en beneficio de la gente, cuando decimos que necesitamos un Estado presente. Un Estado presente es para esto, porque este Servicio de Hemodiálisis es un servicio de primera calidad», señaló.

El mandatario mencionó que con la obra ya lista, ahora el paso siguiente es conseguir un nefrólogo para poner a funcionar el servicio.

«Un Estado presente debe garantizar cuál es el horizonte para una sociedad. El sector privado debe ser un complemento del sector público. No podemos dejar en manos del mercado la vida de la gente porque el mercado no invierte en donde no hay utilidades ya que solo lo hace donde tiene rentabilidad. En cambio el Estado invierte donde tiene garantizada la rentabilidad social, es decir, que la gente pueda acceder a una mejor calidad de vida», afirmó luego.

En otro tramo de su discurso, Quintela adelantó que trabajará junto a otros gobernadores y legisladores nacionales para garantizar salud, educación y alimentos de la población. «Vamos a trabajar fuertemente junto a todos los gobernadores, legisladores, e internamente con los diputados y concejales para tratar de reorientar el rumbo de nuestro país, para que podamos tener garantizadas las tres cuestiones básicas, la salud, la educación y la alimentación», aseguró.

Decisión política por la gente

Por su parte, el intendente Páez destacó la decisión política de Quintela de crear el Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Zonal Eduardo Neira. «Si no hubiera una decisión política de nuestro Gobernador todavía estaríamos esperando esto. Mucha gente del interior sufre cada vez que tiene que ir a la Capital para dializarse», dijo.

Además sostuvo que la inauguración del Servicio de Hemodiálisis en el hospital local «es un gran paso adelante para nosotros y un gran gesto de humanidad que se tiene para con el pueblo». «Esto nos enorgullece porque son realidades que sirven a toda la comunidad», expresó.

En tanto, el ministro Vergara también destacó que con el Servicio de Hemodiálisis se completó la red en todos los hospitales zonales de la provincia.

“Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria adelantó que el próximo paso de la gestión será lograr que se vuelva a operar en el Hospital Eduardo Neira. «Queremos que pronto en este hospital se pueda volver a operar y traeremos a los profesionales para que lo hagamos lo antes posible», expresó y al mismo tiempo mencionó que otra meta es lograr que se puedan hacer trasplantes de riñón en el Hospital Vera Barros.

Por último, la directora Massud resaltó el impacto que tendrá el Servicio de Hemodiálisis en todo el oeste provincial. «Este nuevo servicio es la muestra de decisiones tomadas en equipo para alcanzar un objetivo en común y que es mejorar la vida de todas aquellas personas que lo requieren», afirmó.

El impacto de la obra

El Servicio de Hemodiálisis de Villa Unión se suma al de Chepes, Chamical, Chilecito y Aimogasta, brindando de esta manera una cobertura en todo el territorio provincial y está encuadrada en el Programa Provincial de Mejoramiento de Red de Infraestructura Sanitaria. Cuenta con una Sala de Diálisis con capacidad total para ocho pacientes; una sala de paciente aislado, sala de espera con la admisión y los servicios de apoyo a las prestaciones médicas tales como consultorio médico, sala de recuperación del paciente, sala de transferencia, enfermería, salas de lavado de filtros, sala de agua, depósito de insumos, cocina, lavadero, sector de residuos, los que se localizan en los espacios anexos logrando una flexibilidad de funcionamiento. También, cuenta con los respectivos sanitarios públicos accesibles y los sanitarios de acceso directo desde las salas de tratamiento

Share this: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...