El Municipio lanza la convocatoria para los “Juegos Culturales Evita 2021”

La Municipalidad de La Rioja mediante la Subsecretaría de Cultura Municipal convoca a participar de los Juegos Culturales Evita 2021, a desarrollarse de manera virtual, a todo el público en general, con inscripciones abiertas, desde este lunes 02 al 27 de agosto del corriente año.

Los interesados podrán inscribirse en las instalaciones de dicha Subsecretaria, ubicadas en Avenida Facundo Quiroga, los días lunes a viernes, en los horarios de 8: 30 a 13 horas, en las Categorías: Sub. 15, Sub. 18 y Adultos Mayores. La categoría Sub. 15, abarca desde los 12 a 15 años de edad, la Sub. 18, abarca desde los 16 a 18 años, y los Adultos Mayores, desde los 60 años. Desde la institución aclararon que todos los participantes de los rubros tienen que cumplir con la edad estipulada al 31 de diciembre del 2021. Además, se habilitaron dos líneas de información y consulta para el llenado de la inscripción, un Email: zulearii@gmail.com o llamando al 3804649675.

En cuanto a las modalidades indicaron que participan Artes Visuales: Pintura, Dibujo, y Fotografía en las categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores; Audiovisuales: Video minuto también en las categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos, (desde 60 años); Literatura: Poesía y Cuento en las categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos (desde 60 años); Música: Canto solista y Free solista sólo en las categorías Sub 15 y Sub 18. Y, por último, Artes escénicas: Danza Individual, Teatro y Unipersonal en las Sub 15 y Sub 18.

Desde la institución remarcaron que desde esta instancia saldrá la delegación ganadora que seguidamente participará en la instancia provincial. Por ello, es importante una activa participación de la ciudadanía para mostrar el acervo cultural fomentado desde la creación solidaria y empática.

Share this: Twitter

Facebook