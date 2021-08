EL MUNICIPIO REABRIÓ LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIRCO

La intendenta Inés Brizuela y Doria firmó el convenio con la Academia Espacio Aéreo, entidad que se hará cargo de la Escuela de Circo, por medio de un gran equipo de profesionales que fueron trabajando en la reapertura y puesta en funcionamiento.

La Jefa Comunal acompañada por los pre candidatos a diputados Nacionales, Juan Amado y Luciana de León, junto a la subsecretaria de Cultura Municipal, Yessika Rezinovsky, docentes y alumnos, celebró el inicio de las actividades del espacio que contiene a más de 60 chicos desde lo artístico.

En el lugar se llevó a cabo una gran tarea, ya que al momento de reactivar esta propuesta no se contaban ni con los materiales físicos ni con el cuerpo docente, por lo que se tuvo que avanzar en una restructuración, para poner los espacios en condiciones, incorporar profesionales, generar propuestas de contención de emprendedores y nuevos talentos que permitieron recibir a los niños y niñas, que ya iniciaron las actividades artísticas en esta escuela.

En esta oportunidad, la Jefa Comunal enfatizó en las injusticias por las cuales la gestión municipal atraviesa por la falta de fondos negados, que corresponden a la coparticipación establecida por ley, que impiden que las instituciones municipales cuenten con los insumos que requieren para su funcionamiento.

«Todo lo que nos falta, es muy injusto que nos falte y muy injusto que no podamos equipar no sólo esto, sino cada escuela de arte, de música, nuestras escuelas y jardines municipal, y es injusto porque hay montos específicos definidos por Ley Nacional de financiamiento educativo y que cada Ley de presupuesto Nacional se determina como obligación de las provincias de coparticipar esos recursos al municipio, para aumentar inversión en educación, ciencia y tecnología», explicó Brizuela y Doria.

En tal sentido, indicó que «nos deberían haber coparticipado 91 millones de pesos en concepto de financiamiento educativo, imaginen lo que podríamos hacer con esos recursos que no son míos, ni del municipio, ni del gobernador, son de nuestros niños y niñas, de los que van a las escuelas municipales. Es injusto que nuestros chicos no tengan el equipamiento, la tecnología ni las condiciones de infraestructura para tener una educación y formación de calidad».

Durante el acto de reapertura, la Intendenta firmó el convenio de colaboración entre la Municipalidad de la Capital y la Academia de Espacio Aéreo, que dirige Brenda Vega.

Por su parte el diputado provincial y precandidato a diputado nacional, Juan Amado celebró la reapertura de la escuela municipal de circo. «Felicito a todo el equipo de cultura y la gestión de la Intendenta que realmente pone la impronta de priorizar la cultura, pero también rescatar esta lucha que lleva en pelear por los recursos que le corresponden al municipio, de los fondos educativos», dijo.

Las inscripciones continúan abiertas al público, para niños a partir de los 6 años, y sin límite de edad. Para la inscripción podrán acercarse personalmente a la Dirección de la Escuela Municipal de Circo, dependiente de la Subsecretaria de Cultura Municipal, con oficinas en la Vieja Estación, de lunes a jueves de 15 a 19 horas, acompañados de documentación personal, Certificación de buena salud y el pago de la cuota respectivamente.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...