El Partido Comunista de La Rioja repudia el atentado político en H.I.J.O.S

El Partido Comunista de La Rioja expresa públicamente su repudio sobre el atentado político y de agresión sexual, sufrido por la militante de la Agrupación H.l.J.0.S. a días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado. Están vigentes las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos.

Hombres armados ingresaron a su domicilio y esperaron a la compañera, “No hables nunca más, mira lo que te pasa por hablar, sabemos que trabajas en los derechos humanos, no te vinimos a robar nada. No vinimos a robarte nada, a mí me pagan para esto” “Nosotros te vinimos a mata” dijeron los agresores. Le introdujeron un trozo de tela en la boca. Le ordenaron que se pusiera de espaldas y al negarse, la golpearon. La llevaron a su habitación, la arrojaron en la cama boca abajo y la abusaron. “Ahora nos vamos a ir, si vos gritas vamos a volver y te vamos a meter un tiro”, le advirtieron antes de dejar el departamento. Cuando la joven pudo liberarse, vio que en la pared de su cuarto habían dejado escrito “VLLC (Viva la libertad carajo) ñoqui”. Advirtió que de su casa no le robaron más que documentos vinculadas a su militancia en H.I.J.O.S.

El Partido Comunista nunca olvidará, perdonará y dejará de denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos por el accionar criminal de la Triple A y el terrorismo de la última dictadura cívico-militar en Argentina como pretende el gobierno de Milei-Villarruel y sus aliados Macri-Bullrich.

Invitamos a expresar el repudio en la Marcha por «La Memoria, Verdad y Justicia» en repudio al Golpe Militar, Cívico, Eclesiástico y Empresarial de 1976, a desarrollarse el domingo 24, a las 19 horas, en plaza 25 de Mayo.

Ante el gobierno ultra liberal y neofascista de Milei, hoy más que nunca,

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

