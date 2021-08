El Presidente Alberto Fernández habló por primera vez sobre las visitas a Olivos

El presidente Alberto Fernández rompió el silencio y se refirió por primera vez al escándalo que se generó en torno a las visitas que ingresaron en Olivos en el año 2020. En concreto, el presidente negó las acusaciones que se han hecho en su contra y dijo que no festejó su cumpleaños el 2 de abril del 2020, cuando el país se encontraba en Fase 1. Además, dijo que no tiene idea sobre la participación del empresario taiwanés Chien Chia Hong en licitaciones del Estado y defendió a la actriz Florencia Peña. “Yo estaba trabajando de Presidente. Mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles… y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, aseveró.

«No tengo la menor idea si este señor ha ganado alguna licitación en algún sector del Estado. Y si lo hizo, lo habrá ganado porque hizo la mejor oferta. Jamás he interferido en favor de él», subrayó sobre el novio de Sofía Pacchi, la asesora de Fabiola Yañez que ingresó en más de 60 oportunidades a Olivos, incluidos el cumpleaños de Alberto Fernández y el de la primera dama.

«Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo hecho inmediatamente”, aseveró y dijo que van a realizar un pedido de informes sobre las licitaciones en las que participó el empresario taiwanés. «Si hay algo de lo que siempre he hecho culto es la honestidad», destacó.

Chien Chia Hong fue una de las personas que ingresó a Olivos durante la noche del cumpleaños de Alberto Fernández. «El 2 de abril la gente que ingresó a la medianoche (a Olivos) ninguna era amiga mía, es gente que trabaja para Fabiola. Nunca en mi vida tuve una conversación de más de 30 segundos con Chien Chia Hong. Llegó aquí para acompañar a Sofía Pacchi», destacó el mandatario en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales.

«Nunca existió esa reunión. Es más, el 2 de abril yo no festejé mi cumpleaños. Estuve acompañando a Sofía (Pacchi) por una actividad que convocó Fabiola (Yáñez) que tenía que ver con el Banco Nación», adhirió sobre las versiones que hablan de un festejo de cumpleaños, tema por el que militantes de Republicanos Unidos denunciaron penalmente al presidente por violar el aislamiento que él mismo había dispuesto.

«Es lamentable tener que estar explicando una mentira. Es indignante. Uno siempre apuesta a que alguna vez en argentina el debate político transcurra por lugares más interesantes”, adhirió en AM 750 y también se refirió a la visita de Florencia Peña y la connotación que le dieron algunos legisladores de la oposición como el diputado Fernando Iglesias, quien habló de «escándalo sexual».

“A Florencia Peña la castigaron de un modo muy injusto e ingrato”, lamentó el presidente sobre los comentarios que se han vertido sobre el tema. “Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”, finalizó.

La actriz ha adelantado que demandará por violencia de género a los diputados que dieron a entender que ella había ingresado a la quinta de Olivos con fines sexuales cuando en realidad lo hizo para discutir sobre la situación en la que estaban los artistas en el 2020 como consecuencia del aislamiento.

