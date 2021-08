EL PUNTO LIMPIO DE SAN ROMÁN SIGUE CONCENTRANDO LOS RESIDUOS RECICLABLES

Send an email

El sábado se desarrolló una nueva jornada de recolección de residuos reciclables en la plaza del barrio San Román, donde hace un año y medio la Municipalidad de la Capital estableció la concentración de plástico, metal, vidrio, cartón y papel preseleccionados en los domicilios.

La separación en origen es una política pública que insta a la participación de los vecinos en la clasificación de los materiales reciclables para que no formen parte de los residuos urbanos y se orienten a un destino sustentable para el ambiente, generando conciencia y responsabilidad ciudadana.

En tal sentido, las familias de los distintos barrios de la Capital que realizan esta acción, tanto como las que quieran incursionar en la separación pueden concurrir los sábados de 9 a 12 a la plaza ubicada en la intersección de las calles Vicente Bustos y Santa Fe con sus materiales separados.

Asimismo, para los vecinos que residen en el área central de la ciudad, en la zona delimita por la por calle 8 de Diciembre, Av. Julio Cesar Corzo, calle Pelagio B. Luna y Av Perón. Facundo Quiroga y Gobernador Gordillo la Recolección Diferenciada de materiales reciclables se realiza los días sábados a las 8.

Para este caso, se requiere registrarse enviando el mensaje «Si me sumo» al wsp 380 4855067 y de esta manera quedará registrado en el servicio diferencial para que el recolector releve el domicilio. Además los vecinos deben identificar con colores las cajas o bolsas en las que depositen sus residuos: Amarillo para plásticos, Marrón para cartón o papel y Azul para metales o vidrios.

Pilas y RAEE

La Municipalidad también dispuso desde el mes de marzo, a pedido de las entidades vecinales que participaron de las jornadas de Acuerdo Capital, la recepción de pilas y baterías de todos los volúmenes y residuos de artefactos eléctricos y electrónicos entre los cuales se encuentran electrodomésticos obsoletos o sin funcionar (como planchas, auriculares, pantallas, licuadoras, etc.).

Los contenedores para su acopio se encuentran en los cuatro CePaR y el Palacio Municipal Juan Ramírez de Velasco, donde los elementos se receptan de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 13 hs. y de 15 a 20 hs. En tanto las pilas también podrán acercarse también por la casa central de Renta, en San Nicolás de Bari Oeste y pasaje Diaguita.

Las políticas ambientales son parte del proyecto de ciudad sustentable que levantamos los vecinos de la Capital, que lleva adelante la gestión de la intendenta Inés Brizuela y Doria.

