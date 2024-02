Emergencia hídrica: “Iniciaron los trabajos para construir tres nuevas perforaciones en Chepes”

Send an email

Este lunes comenzaron a desarrollarse las maniobras principales para construir tres nuevos pozos y de esta manera incrementar caudales de agua a la cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza. También se evaluaron perforaciones existentes para analizar la factibilidad de uso. Se espera que el nuevo aporte de agua permita afrontar mejor la sequía que atraviesa la región.

Se trata de un trabajo articulado entre el gobierno de La Rioja, a través del ministerio de Agua y Energía, junto al municipio de Rosario Vera Peñaloza, para construir tres nuevas perforaciones en la zona norte de Chepes.

Estuvieron presentes la intendenta Laura Carrizo, vice intendente Daniel Miranda, el diputado Cristian Pérez, el Jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo y el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, junto a junto a el equipo técnico con quiénes recorrieron la zona de trabajo.

Al respecto, el ministro Scaglioni, comentó que «hoy estamos llegando nuevamente a la ciudad de Chepes para comenzar con los trabajos exploratorios de la construcción de tres nuevas perforaciones que van a incrementar los caudales de agua que hoy están necesitando los vecinos. Esto es un pedido preciso que nos hizo el gobernador Quintela de venir a solucionar el problema que hoy estamos padeciendo en toda la provincia».

El funcionario explicó que durante esta visita «decidimos la zona donde se comenzó a trabajar hoy con el camión, pero además recorrimos otras zonas donde se encuentran perforaciones existentes donde evaluamos el caudal y su conductividad para ver si es factible perforar en esa zona. Hasta el momento lo que nosotros pudimos ver fue muy positivo»,

El responsable de la cartera hídrica y energética sostuvo además que «llegamos a esta situación a causa de la gran sequía que padece todo el país, producto del cambio climático en el que nos encontramos, no es algo que ocurra sólo a La Rioja, pero a nosotros nos afecta puntualmente por la ola de calor con temperaturas inusitadas y con la falta de lluvias en las zonas donde son necesarias para apaciguar esta situación».

No obstante, se esperanzo con los trabajos que se comienzan ya que «van a ayudarnos a generar un aporte de agua que hoy las quebradas naturales provenientes de las montañas no nos están llegando. La falta de lluvias se hace sentir de muchas maneras, pero principalmente la vemos en que no estamos teniendo los caudales de agua necesarios en la planta potabilizadora y eso reciente directamente el servicio. Por eso, esperamos que estos tres pozos nos aporten el agua que estamos esperando».

Por su parte, la intendenta Laura Carrizo, comentó que comenzaron la jornada de trabajo «desde muy temprano, nos reunimos con el ministro de Agua y Energía para empezar a plantearnos los trabajos que se van a llevar a cabo para realizar tres perforaciones hacia el norte de la cabecera departamental para poder generar este paliativo que está esperando la gente de la cabecera en esta crisis hídrica tan grande que nos está afectando. Crisis hídrica que hoy nos afecta realmente porque está llegando la mitad del caudal necesario. Estamos trabajando diario con tres millones de litros cuando en realidad necesitamos seis para poder abastecer a toda la cabecera. Entonces, estas perforaciones vienen a dar ese respiro, un mínimo paliativo para poder abastecer y aumentar el caudal diario».

Un Estado presente

La jefa comunal comentó que se continúa trabajando en el departamento «abasteciendo a los distintos domicilios a través de los cinco camiones que tenemos, más dos tanques que están haciendo ya el reparto domiciliario en cada una de las viviendas. Se ha cortado toda la actividad a la hora 13.30 y a las 17 vuelven a salir los chicos en todo lo que va a ser el abastecimiento».

Por último, la intendenta dijo que «En líneas generales, estamos hablando que si nosotros logramos sacar entre 30 y 40 mil litros, que sería lo ideal, estamos hablando que medianamente entre las tres vamos a estar haciendo un millón y medio de litros más o menos que va a venir a subsanar esta de agua. Y también el hablar del cuidado, del consumo racional, de no derrochar el agua, porque hay barrios que tienen agua y que ves que hay gente regando. Hay barrios que algunos vecinos tienen y otros no, y ves las mismas actitudes. Bombas conectadas a la red al orden del día siempre. Entonces también es hablar mucho con la gente de esta toma de conciencia».

Share this: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...