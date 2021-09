Encontraron fajos termosellados de dólares en la casa de un administrador de Máximo, Florencia y Cristina Kirchner

Los habrían encontrado durante un relevamiento realizado en el domicilio de un administrador de Cristina Kirchner.

Durante el día viernes, el abogado Jorge Trevotich denunció que se encontraron varias cajas de aproximadamente 40 por 25 centímetros, llenas de dólares termosellados que incluían el sello del Banco Nación. El dinero fue encontrado en una casa de Mario Alejandro Balado, sobrino de la ex pareja de Marcela López, la mujer que está desaparecida en Río Gallegos hace más de 100 días.

Por su parte, la OPI Santa Cruz (Organización Periodística Independiente) aseguró que Balado es integrante de la Cámpora, además de que fue nombrado junto a Matías Bezi como administrador de Máximo, Florencia y Cristina Kirchner.

En un principio, la investigación tenía como objetivo revisar la casa del administrador de los Kirchner con perros adiestrados. Fue con la presencia del abogado querellante, Jorge Trevotich, que se llevó adelante esta acción. Mientras tanto, Balado había señalado que “su sobrino es propietario de una de las casas existente en ese terreno, utilizada como depósito”. Fue entonces que los perros se dirigieron hacia allí para rastrear restos humanos, drogas o dólares.

Cuando Rocío, una de las hijas de la mujer desaparecida, quiso entrar allí, el abogado de Balado amenazó con irse si ingresaban al hogar. Luego de entrar a la casa, ella encontró varias cajas apiladas que contenían fajos de dólares termosellados que además llevaban consigo el sello del Banco Nación.

“Los dólares estaban termosellados y como sucios, pero dejamos todo en el lugar”, relató el abogado Trevotich. “Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento. Ella ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, agregó. /La 100

