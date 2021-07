Familias riojanas ya disfrutan de su «Crédito Casa Propia» para construcción de sus viviendas

Send an email

El jefe de Gabinete Juan Luna y el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, participaron del acto que encabezó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, junto al secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, donde se concretó la entrega de créditos hipotecarios para construcción de la línea “Créditos Casa Propia”, a las familias beneficiarias de La Rioja, Tucumán, San Juan, La Pampa y Formosa.

El acto de firma de créditos Casa Propia de la Línea Construcción, se concretó este viernes por la tarde y se desarrolló a través de videoconferencia, donde el ministro Ferraresi tomó contacto con las autoridades y familias beneficiadas de cinco provincias. Participaron también los gobernadores de La Pampa Sergio Ziliotto y de Formosa Gildo Insfrán, el ministro de Obras y Servicios Públicos de San Juan Jorge Ortiz Andino y la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán Stella Maris Córdoba.

Con el objetivo de que más familias puedan acceder a la casa propia, esta línea posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados, en lote propio. De esta manera, esta nueva firma de líneas de créditos se suma a las 264 mil soluciones habitacionales que la actual gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone generar, entre este año y el 2023, para todo el país a través del Programa de Casa Propia.

A través de la videoconferencia, se presentó a las familias riojanas que resultaron ganadoras de estos créditos sorteados en mayo, quienes ya pueden comenzar a construir sus viviendas de hasta 60 metros cuadrados, en un lote propio.

El Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luna, reafirmó la importancia de impulsar estas políticas públicas. “Es un relanzamiento con un sentido más amplio, más solidario, más inclusivo por parte de esta importante línea que es nacional”, indicó y aclaró que “es un crédito para cubrir la demanda de aquellos que tienen un lote, pero tienen dificultades para poder acceder a los recursos para la construcción de su vivienda”.

Además, resaltó que estas acciones son posibles a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación y el Ministerio de Viviendas, Tierras y Hábitat Social de la Provincia.

De igual manera, planteó que estas acciones son fundamentales para la reconstrucción del país, además “una de nuestras líneas estratégicas en el plan de gobierno está vinculado con la vivienda”. “Por otro lado, esto contribuye a la reactivación económica, porque la construcción genera empleo, mueve la economía”, precisó.

Mirar hacia adelante con esperanza

En la ocasión, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Ariel Puy Soria sostuvo que esta entrega de créditos es “un gran paso adelante en el reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda digna”. “Hay una Argentina que se está poniendo de pie, estamos reconstruyendo el país desde una actividad fundamental como es la construcción”, enfatizó. En ese sentido, indicó que por cada vivienda que se construye en la Argentina, se generan entre 5 y 7 puestos de trabajo, y resaltó su importancia para la economía regional.

Asimismo, destacó la actividad de los compañeros que conducen el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación. “Ellos vinieron a La Rioja, caminaron por nuestras calles, visitaron nuestra gente; creemos que es la mejor manera que podemos avanzar sostenidamente en la visión y la construcción de un país federal”, resaltó. A la vez, hizo hincapié al sostener que “a partir de esta filosofía en la política institucional vamos a poder mirar adelante con esperanza de cara al futuro”.

“Agradecemos la posibilidad que hoy familias riojanas van a poder comenzar a vivir su sueño de poder edificar su vivienda. A esto le sumamos todas las políticas que venimos implementando en la provincia, como el Plan Nacional de Suelo Urbano, los 540 lotes con servicios en la Capital, otros 500 lotes en Chilecito, la licitación de viviendas Casa Propia. Son gestiones permanentes en una situación difícil para el país, cruzados por la pandemia, pero ha quedado demostrado que desde el Ministerio que conduce Ferraresi se ha trabajado intensamente porque si no hay trabajo, si no hay una actitud positiva por parte de quienes somos servidores públicos, no vamos a poder solucionar los problemas a los argentinos en general y a los riojanos en particular”, enfatizó. Por último, consideró que “este acto es símbolo de la esperanza de cara al futuro en esta gestión que presidente Alberto Fernández en Nación y Ricardo Quintela en la Provincia”.

