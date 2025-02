Figueredo: «Vamos a tratar de competir de igual a igual»

El capitán de Riachuelo, Diego Figueredo analizó el gran presente de la institución Eterna que se encuentra en la segunda posición de la tabla y recientemente clasificó a la Copa Súper 20, luego de una gran primera mitad de torneo en la Liga Nacional.

Respecto a la clasificación a la Copa Súper 20, expresó lo siguiente: «Sinceramente la Copa Súper 20 para nosotros no fue un objetivo como equipo. Nos enfocamos más en construir el equipo, en conocernos, en encontrar química. Luego con el correr del torneo vimos que estábamos cerca de clasificar y nos propusimos tomarlo como un premio a lo que veníamos construyendo. Ahora estando clasificados y con la satisfacción que te genera pelear por un título a mitad de torneo, vamos a ir a competir de igual a igual».

En esa misma línea, agregó: «Estamos, en esta primera mitad de torneo, entre los mejores cuatro equipos y a dos partidos de un título, todos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, pero también hay que ser realistas con las expectativas, sobre todo del equipo que no fue formado para estar ahí arriba pero el trabajo del día a día nos llevó a conseguir clasificar a un torneo histórico para Riachuelo».

El Eterno vive institucionalmente un gran presente, y en la Liga Nacional está teniendo su mejor arranque desde que disputa la máxima competencia. Figueredo se anima a destacar los aspectos positivos y negativos de estos últimos encuentros: «Lo positivo creo que fue la química que el equipo pegó. Nos aceptamos, nos apoyamos y nos desafiamos constantemente. Cuando el equipo está en la misma sintonía pasan estas cosas lindas que te da satisfacción ser parte. Lo negativo en los últimos juegos fue no contar con algunos de nuestros compañeros por lesiones y demás, espero estemos completos en el súper 20», afirmó el capitán.

Este último aspecto negativo se vio reflejado en la última gira por Córdoba-Oliva, donde el equipo sufrió algunas ausencias por el trajín y los partidos de local que tuvo previamente, sin poder contar con su pívot Reginald Becton, y luego perdiendo a Valentín Forestier por un golpe a los minutos del arranque del partido ante Atenas.

Figueredo cómo respondió el equipo: «Es verdad que la cantidad de partidos en poco tiempo y las lesiones de algunos compañeros hicieron que el esfuerzo sea mayor, y que los juegos sean muy difíciles de llevar. Asimismo el equipo mostró carácter para suplantar las ausencias de los compañeros, y conseguir dos victorias importantes en Córdoba que nos dieron la clasificación a la Copa Súper 20».

El base cordobés, que en esta temporada regresó a la Liga Nacional después de estar bastante tiempo jugando en el exterior, comentó cómo fue su vuelta al básquet argentino: «Me encontré con una liga pareja, con buenos equipos y muy competitivos. Es una liga que no te da partidos de licencia, cualquiera le puede ganar a cualquiera y estando en cualquier posición de la tabla. Eso habla mucho de lo exigente que es la competencia».

Respecto a este momento que está viviendo y su llegada a La Rioja, una provincia nueva en su carrera, que recientemente incursiona en la máxima categoría del básquet, contó: «Personalmente estoy pasando un lindo momento dentro y fuera de la cancha, no sé si me lo imaginaba, las cosas siempre se acomodan en algún momento. Volví a la Argentina con la intención de poder ser protagonista en un equipo, de poder ser yo, de que me acepten como soy, y en Riachuelo estoy más que agradecido por el espacio que me dan y la confianza que me brindan. Obviamente que es mutuo para cada uno que forma parte del equipo, pero personalmente me siento muy feliz en La Rioja».

Destacando lo que se logró, pero pensando en la Copa Súper 20 y la segunda mitad del torneo que se aproxima, expresó: «No imaginaba el momento por el que está pasando Riachuelo, y creo que muchos del equipo tampoco. Pero eso no nos quita mérito, al contrario. Todos teníamos dudas al principio y creo que esas dudas o miedos nos pusieron alertas y despertaron algo en cada uno del equipo, sumado a la buena onda del día a día y de las ganas que tenemos de crecer y desafiarnos hicieron que nuestro presente sea éste. Igualmente hay que seguir alimentando esas ganas de crecer y tenemos media temporada por delante».

Para cerrar, finalizó: «Debemos ser conscientes que esto es recién la mitad del torneo, y si hoy vemos la tabla, los primeros seis equipos no se sacan diferencia casi, eso refleja la paridad del torneo y la exigencia que vamos a tener que tener para mantenernos ahí arriba».

Fuente: Prensa Riachuelo

