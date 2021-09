Fue furor en los ’80, cayó en las adicciones y terminó en un neuropsiquiátrico: cómo está hoy Paolo

Send an email

Jorge Montejo logró hacerse un lugar en los medios bajo un pseudónimo. Así fue como Paolo El Rockero logró pisar fuerte en la década del ‘80 tanto en la televisión como también en el cine. Ahora, a los 63 años, dialogó con Juan Etchegoyen de Mitre Live y contó cómo es su vida actualmente.

Durante los mejores años de su carrera, Paolo El Rockero tuvo que ser internado por una adicción a las drogas. Luego, debió permanecer varios años en un neuropsiquiátrico donde continuó con su recuperación. Sin embargo ahora se anima a volver a su pasión: hacer humor.

En diálogo con Mitre Live, Jorge le contó a Juan Etchegoyen como hace para ganarse la vida actualmente y cuánto lo afectó la pandemia en su trabajo. “Mi situación económica es estable”, aseguró el humorista que también confesó que está con ganas de volver a hacer shows en vivo.

Paolo El Rockero tuvo sus primeras apariciones en Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. También participó de Feliz Domingo, De Carne Somos, VideoMatch y Peligro Sin Codificar, entre otros. En cine actuó en Los bañeros más locos del mundo; Extermineitors IV: Como hermanos gemelos y Bañeros 5: Lentos y Cargosos, entre otros.

“Hay unos ahorros que fui haciendo a lo largo de mis películas y mi carrera”, reveló Paolo El Rockero quien también aseguró que “en cuanto se libere un poco el tema de que se puedan hacer shows, voy a empezar con todo”. Durante la cuarentena no hizo ningún espectáculo aunque se mantuvo presente en las redes sociales.“Cuando yo termino los shows lo hago con la imitación del Indio Solari con ‘Jijiji’ y la gente queda impactada. Ahí me saco la peluca y les digo ‘la verdad si les saqué una sonrisa me puedo ir satisfecho’. Al público le gusta mucho la reflexión, los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”, sostuvo.

Actualmente, Jorge cuenta con más 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram y asegura que se mantiene muy atento a lo que se dice de él en las redes sociales. “Siempre estoy al tanto de lo que dicen de mí”, señaló el humorista conocido por trabajar con Emilio Disi y Berugo Carámbula.

