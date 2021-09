Habló la chica a la que no le alquilaron un departamento por ser trans

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, aseguró Emma.

Una pareja de jóvenes buscaba un departamento para alquilar de dos ambientes en Buenos Aires. Y parecía que lo habían encontrado hasta que un grave problema surgió.

Los dueños del inmueble, a través de la inmobiliaria, negaron el alquiler dado que la pareja de Thiago Leis que es pareja de una chica trans.

Leis evidenció la aberrante discriminación en su cuenta de Twitter, donde subió un pantallazo al chat que tuvo con la agente inmobiliaria.

Ahí se leía: “Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo”.

En la conversación se ve la respuesta: “Oka, me imaginé. Hay personas que son así. No te hagas drama”.

Pero Leis no se quedó ahí y tuiteó la discriminación a la que había sido sometidos: “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, aseguró Emma.

“Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”, explicó. /Telefé Noticais

