“Hay una operación política que tiene como trasfondo el conflicto general que tiene la Nación con las provincias”

El jefe de Gabinete de Ministros de La Rioja, Juan Luna Corzo, fue consultado por medios nacionales sobre las amenazas de intervención federal y las declaraciones sobre el Parque Eólico. Sobre esos temas consideró que hay un trasfondo político que ataca a las provincias y al gobernador Quintela.

En primer término, el jefe de Gabinete Juan Luna, en cuanto a la amenaza de una intervención federal, vertida por el periodista Luis Majul, fue categórico al sostener que no es factible, “le recomendaría al presidente o a quien lo esté asesorando que lea la Constitución, la Constitución que él ha jurado defender y que al final es el sustento de todo nuestro sistema de vida.

La Constitución establece claramente en uno de sus primeros artículos cuáles son los casos en los que la Nación puede intervenir la provincia y yo no veo en qué situación La Rioja está cayendo en algunas de los supuestos, régimen republicano, invasión de otra provincia, ninguno de esos supuestos, que son los que habilita la Constitución a la intervención federal se dan y en segundo lugar hay una cuestión muy simple, una intervención no la dispone el presidente de la Nación, la dispone el Congreso de la Nación mientras está en sesiones, y recién mañana se da el inicio de sesiones”.

“Es momento que lo digamos con claridad, para gobernar, seas izquierda, peronista o libertario, lo primero que tenés que hacer es respetar la Constitución, ese es el pacto fundamental de los argentinos en el cual están establecidos nuestro derechos, los límites al poder, porque el poder del presidente no es infinito, es un presidente, su poder no es eterno ni para cualquier cosa, así que empiecen a respetar la Constitución”, proclamó el jefe de Gabinete riojano.

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martin Menem, sobre el destino de los fondos de la venta del Parque Eólico Arauco, Luna desacreditó las mismas diciendo que “esta es una operación política que tiene como trasfondo el conflicto general que tiene la Nación con las provincias argentinas, que tiene con nuestro gobernador que fue el primero en decir que no va a permitir que se avasalle a los riojanos, por detrás viene Menem, que es el alfil del presidente, haciendo una operación mediática política cargada de datos falsos” y agregó que “Martín Menem miente y no sabe porque no está en La Rioja.

El Parque Eólico, tiene cuatro unidades de producción, la que se vendió es una de esas cuatro unidades de producción por 170 millones de dólares, que se utilizaron para construir tres unidades de producción más que están en construcción en este momento. Lo que hicimos fue ampliar el patrimonio de La Rioja en materia de activos de energías renovables, puntualmente energía eólica y ahora también solar”.

Finalmente, Luna fue consultado sobre la deuda de bonos internacionales y declaró que “nuestra intención es reestructurar la deuda, estamos en contacto con los tenedores de bonos para poder llegar a una reestructuración que le permita a la provincia de La Rioja cumplir con esa obligación. Teníamos las previsiones presupuestarias financieras para poder afrontar este pago, pero con el cambio de reglas de juego que se ha dado principalmente desde el 10 de diciembre para acá, se nos hace de imposible cumplimiento, la Nación ya arrastra una deuda del gobierno anterior con La Rioja y esa deuda se agrandó en este Gobierno, por ello las deudas que viene acumulando la Nación con la provincia nos han puesto en esta imposibilidad de cumplir tal como estaba previsto” y concluyó “nosotros entre hacer padecer a la gente de La Rioja y reestructurar la deuda, preferimos reestructurarla, nunca vamos a poner los intereses de la deuda antes de los intereses de nuestra gente, para nosotros primero están nuestros viejos, nuestros empleados, nuestros estudiantes, así que vamos a reestructurar y cumplir en la medida que podamos cumplir con quienes tenemos que cumplir, antes que todo con nuestra gente”.

