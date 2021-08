“Hoy La Rioja es una de las plataformas productivas más importantes del país”

Así se refirió Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, quien el compañía del gobernador Ricardo Quintela y de su par de Catamarca Raúl Jalil y autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación realizó una visita a obras del sector 4 del Parque Industrial La Rioja que incluye instalación de fibra óptica, pavimentación, saneamiento y limpieza, alumbrado público y recuperación de naves.

Luego de la recorrida y en contacto con los medios locales presente, Quintela mencionó que “hay muchos industriales que están viviendo a La Rioja para ver el avance que tenemos en materia urbana en el Parque Industrial donde generamos condiciones diferentes a las que tuvimos siempre”. Destacó que se recuperaron 853 puestos de trabajo y se mostró esperanzado en que, en el primer trimestre del año 2022, se puedan alcanzar 1600 nuevos empleos.

Asimismo, destacó que “esta es una reconstrucción no solo del Parque Industrial sino de un modelo de país que tiene que garantizar el desarrollo armónico de las provincias argentinas fundamentalmente con las del Norte donde se ven asimetrías muy marcadas sobre todo con respecto a al centro y a la Patagonia”. Al respecto, valoró el apoyo otorgado por el Gobierno Nacional, aunque aclaró que éste “respalda a todos los gobiernos de las distintas provincias de la República Argentina, especialmente a las del interior para procurar eliminar el centralismo económico, financiero y político”.

Finalmente, habló de la presencia de su par catamarqueño, Raúl Jalil de quien dijo “es mi hermano” y agregó que “con Catamarca tenemos una relación de afecto, de cordialidad y de trabajo mancomunado con el fin de que podamos alcanzar objetivos comunes que es generar una mejor calidad de vida para nuestra gente, especialmente la de los de sectores vulnerables para que se puedan incorporar al sistema”.

Luego, Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, manifestó que “es un placer estar acá para poder poner en valor la política industrial que se desplegó en la provincia de La Rioja con el acompañamiento del Gobierno Nacional. Realmente estamos muy contentos, eufóricos porque en este Parque Industrial, las empresas que lo habitan hace solo 20 meses atrás eran inviables por la situación económica y de despidos que lo invadían”.

“Hoy el Parque Industrial está lleno de actividad, tomando gente, invirtiendo como nunca antes. Con el Programa de Parques Industriales pusimos plata para asfaltar, iluminar, para ponerlo cada vez más fuerte y esto no es obra de la casualidad porque hacer textiles y zapatillas en La Rioja no es un derecho divino sino que tiene que ver con una decisión política de un Gobierno Nacional que decide que para los trabajadores riojanos haya dignidad por delante, que pone en valor las empresas, la sustentabilidad, para que se conviertan en un unidades rentables y tenga sentido económico volver a producir en La Rioja con toda su enorme capacidad productiva. Hoy La Rioja es una de las plataformas productivas más importantes del país”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó que “nos fue muy bien con el trabajo que el ministro Kulfas realizó con los dos ministros de Industria para los beneficios de la Ley de Promoción del calzado y textil, está creciendo el empleo privado no solo en La Rioja sino también en Catamarca. Juntos (La Rioja y Catamarca) nos irá siempre mucho mejor”. “El Norte grande se fortalece, tenemos la mirada de un Presidente la Nación que entiende que el país comienza en los más profundo de él”, señaló.

Entre otras cosas, las autoridades, pudieron observar la instalación del tendido de fibra óptica el que tendrá como ejes estratégicos la infraestructura y conectividad como base para favorecer y satisfacer con más y mejores servicios de acceso a Internet con alta disponibilidad a todas las industrias de producción del sector 4 como así también, fomentar la radicación de nuevas industrias. El proyecto finaliza con la conectividad en la totalidad del parque. Fibra óptica: 1.936,30 ml (5.000 ml de cableado) Fibra de distribución: 2.370,45 ml (8.000 ml de cableado).

También las autoridades pudieron constatar la pavimentación realizada en las colectoras que incluyen 44.541 m2 correspondientes a 67 cuadras estándar pavimentadas; pavimentación de calles internas: 26.176 m2 que corresponden a 40 cuadras estándar pavimentadas; reasfaltado: 4.370 m2 corresponden a siete cuadras estándar pavimentadas; y cordón cuneta, 3.553,85 ml correspondientes a 18 cuadras estándar pavimentadas. Otras de las acciones que pudieron visualizar es el saneamiento y limpieza realizado en el predio para asegurar mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del Parque Industrial, disponiendo cinco equipos de tareas permanentes distribuidos por todos los sectores para la mantención, cuidado y limpieza del área productiva, y la incorporación de nuevos artefactos LED y ampliación del alumbrado público en toda la extensión del Parque Industrial, entendiendo que era urgente recuperar el espacio público del lugar mitigando los efectos que la inseguridad generaba en ellos. Según se indicó, se priorizaron los Sectores 4 y 2, por su alto valor productivo para el Parque Industrial.

Una de las acciones a destacar es lo concerniente al Plan de Recuperación de Naves por medio del cual se recuperaron siete naves (Ex Yamiri S.A – Ex Arcolor – Ex Curtidos S.A – Ex Piedras Mora – PURK L S.A – Ex Debefil S.A – Ex Metalúrgica Riojana) lo que permitió el reordenamiento territorial y su correcto funcionamiento, ya que esto permitió la implementación del Programa de Promoción para la instalación de nuevas industrias a través de la Ley de Beneficios, Ley de Radicación de Nuevas Empresas, Régimen de Promoción para el sector de confección y calzado.

Además de los funcionarios mencionados, estuvieron presentes Guillermo Merediz secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME); Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) en el Ministerio de Desarrollo Productivo; Juan Alejo García, asesor SEPyME; funcionarios del Gobierno de la Provincia de Catamarca, Lisandro Álvarez, ministro de Industria; Sebastián Caria, secretario de Industria; y Carlos Segura, director de Parques Industriales; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán; la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrali; la secretaria de Industria, Pyme y Comercio, Julieta Calderón; autoridades del Ejecutivo riojano y el diputado provincial por Chilecito, Ricardo Herrera.

