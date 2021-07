Inés Brizuela y Doria: “Vamos a seguir trabajando hasta que no quede ni un compañero precarizado más”

Así lo manifestó la intendenta de La Capital, Inés Brizuela y Doria, en el acto de pase a planta a trabajadores pertenecientes al Programa de Entrenamiento Municipal, que cumplen funciones en los CePaR Sur, Este y Oeste; que hoy recibieron su decreto, que representa la dignificación de años de trabajo y servicio a la ciudad.

El acto de pase a planta se desarrolló en dos etapas, el miércoles 21 de julio, los compañeros del CePaR Sur, tuvieron la alegría de recibir sus decretos con el acompañamiento del senador Julio Martínez; mientras que este jueves, fue el turno de los trabajadores de los CePaR Este y Oeste. En la oportunidad estuvieron presentes acompañando a la Mandataria Municipal el viceintendente Guillermo Galván, los diputados Provinciales Gustavo Galván y Juan Amado, concejales de la Capital y el interior de la provincia, el ejecutivo municipal y autoridades de los CePaR.

«Venimos teniendo días felices porque cada vez que entregamos un decreto, sabemos que le estamos cambiando la vida no solo a un compañero municipal, sino a toda una familia que a partir de ahí puede empezar a proyectar y diagramar su futuro», dijo Brizuela y Doria en la Explanada del Palacio Municipal.

Recapituló el estado en el que se recibió la gestión «era un estado agrandado que precarizaba a la gente quitándoles la dignidad». Motivo por el cual se planteó como objetivo, reconstituir los derechos de los trabajadores: «vinimos a restituir derechos y por eso seguiremos trabajando en este sentido hasta que no quede ni un compañero precarizado más en el gobierno Municipal».

Además, la Intendenta pidió a los trabajadores, aferrarse a sus sueños y nunca dejar de creer «no permitan que nadie les diga que no pueden soñar con un futuro distinto, porque solo así vamos a cambiar nuestra vida y la realidad que nos rodea, transformar esta provincia depende de las decisiones que tomamos al comenzar el día».

Por su parte el senador Martínez, quien presencio el acto del pasado miércoles, celebró las decisiones políticas de esta gestión municipal, para garantizar a sus trabajadores lo necesario «se está dando el paso en un sentido de lo que tenemos que hacer y pensar, la precarización no tiene que ser algo que llegue para quedarse, no es normal que un trabajador trabaje y no pueda jubilarse, que no tenga obra social y un futuro, en eso es donde tenemos que centrar el esfuerzo como lo hace el municipio».

A su vez, el viceintendente Guillermo Galván con mucho orgullo expresó «venimos a ser parte de la historia de ustedes, de esta decisión histórica de la Intendenta que está empoderando derechos con una decisión política al estar cansada porque no se puede seguir precarizando más en nuestra provincia».

El diputado provincial Juan Amado en la ocasión, resaltó su emoción al poder participar del acto donde se consagra el cambio y la transformación para muchas familias «esto es parte de la política de Inés Brizuela y Doria y espero que todos puedan valorarlo, que los esfuerzos se redoblen, pero no para un gobierno, sino para los vecinos porque nos debemos a ellos y para que cada vez ustedes se sientan más orgullosos de ser municipales».

