Jóvenes pueden terminan la Secundaria a través del «Programa de Inclusión y Aceleración Más Secundaria, Más Oportunidades”

La propuesta pedagógica contempla a estudiantes de 15 a 17 años que requieren regularizar su trayectoria escolar por tener sobre edad respecto al año que cursan, por desvinculación o por no ingreso a la Educación Secundaria. En el 2023, alrededor de 562 estudiantes accedieron a esta propuesta.

La Rioja cuenta con siete colegios destinados al “Programa de Inclusión y Aceleración Más Secundaria, Más Oportunidades” que sostiene el Ministerio de Educación. El trayecto es de 3 años y el título que se otorga es de Bachiller Orientado en Ciencias Sociales.

En este sentido, Lidia Judith Peñaloza, referente del Programa Provincial de Inclusión y Aceleración, Más Secundaria, Más Oportunidades explicó que “esta iniciativa surgió por disposición ministerial N° 0905 en el año 2017 y comenzó con tres escuelas, Colegio Provincial N° 1 turno vespertino, Colegio Provincial N° 6 turno tarde y Colegio Provincial N° 15 turno tarde; en el año 2019 se incorpora el Colegio Provincial N° 2, Colegio Provincial N°3 turno tarde y Comercio N° 1 turno vespertino. En el año 2022 se incorpora el colegio Provincial N°4 turno vespertino”.

En este punto, la referente comentó el propósito de este programa y aseguró que “la finalidad es generar condiciones pedagógicas necesarias frente a los procesos de desigualdad social y sus trayectorias discontinuas, ofrecer una propuesta educativa diferenciada equivalente en aprendizaje. El principal objetivo es la posibilidad de darle continuidad al estudiante”.

“La formación se organiza en tres trayectos que comprenden espacios curriculares obligatorios, que integran los saberes básicos previstos por la educación secundaria, tales como Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera, Educación Artística Corporal y Deportiva, proyecto de investigación y espacios complementarios tales como Tutorías”, indicó la docente.

A su vez la referente Peñaloza señaló que “los cinco años que corresponden a la educación secundaria común a través de este programa se los realiza en tres trayectos, es decir que se completa la formación en tres años. El trayecto A que está destinado a estudiantes que ingresan o reingresan a la escuela secundaria o no cursaron el 1º año. Este trayecto corresponde a 1º y 2º año”.

En cuanto al trayecto B, la profesional comunicó que “es para aquellos estudiantes que cursaron el 2º año, lo tienen completo y corresponden al 3 año del nivel secundario. El trayecto C es para aquellos estudiantes que tienen el 4to año incompleto y deben realizar el 5to año. Es decir que los estudiantes hacen los cinco años en tres”, sumó.

Asimismo, Peñaloza sostuvo que “la característica de la propuesta de egreso es Bachiller Orientado en Ciencias Sociales con una duración de tres años de escolaridad. La matrícula en el 2023 fue en colegio N°1 de 149 estudiantes, en Colegio N° 2 89, Colegio N°3 54, Colegio N° 4 131, Colegio N° 6 62, Colegio N°15 19 y Comercio N° 1 58, es decir que hubo una matrícula de 562 estudiantes en las siete escuelas del programa”.

Además, la referente comentó que “este programa se agudizó en el 2020 con la pandemia, pero la idea central surgió en el 2017, con el propósito de poder reingresar los estudiantes que estaban fuera del sistema con la idea que en el transcurso del año se los pueda reincorporar a la escuela común”.

Del mismo modo, Peñaloza resaltó que “la franja etaria es de 15 a 17 años son estudiantes que no pueden ir a la escuela común, es decir que un alumno de 15 años no puede ingresar a un 1º año donde van alumnos y alumnas de 12 y 13 años. Y no pueden ir a las escuelas de adultos porque son chicos para esos institutos, por lo que se los incluye en este programa de Aceleración”.

Sobre las escuelas seleccionadas, la referente comentó que “son escuelas que tenían muy poca matrícula, la propuesta la hace el directivo de acuerdo a las necesidades que presenta la institución, hay escuelas que tienen muchos estudiantes en situación de vulneración por lo que analizan y realizan la propuesta”.

