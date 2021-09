La China Suárez dio la cara y realizó un duro descargo sobre el affaire de Benjamín Vicuña con la moza

La actriz utilizó su cuenta de Instagram personal para realizar un descargo sobre el final de sus días junto a Benjamín y los rumores de terceros en discordia.

María Eugenia Suárez estuvo en silencio durante más de una semana, pero explotó. Y lo hizo de la mejor manera que ella pudo. La China Suárez agarró su cuenta de Instagram personal y realizó un duro descargo sobre el affaire de Benjamín Vicuña con la moza cordobesa.

“Como rompen los huevos que no tengo con la moza, que me escribió. ¡No me escribió nunca nadie! No me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. Paren ya, por favor. Dejen a la gente separarse en paz”, comenzó diciendo.

“No pasa nada. La gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por otra cosas mucho más simples, no tengo idea”, agregó sobre lo que desde hace una semana se promociona en la señal de cable Ciudad Magazine de la mano de Carmen Barbieri y sus panelistas, quienes llegaron a decir que recibieron cartas documentos.

“Nos queremos un montón. Está todo bien, nos separamos bárbaro, aunque eso no venda… Pero cortenla ya por favor. Es agotador. Buen día”, terminó Eugenia, que no para de meterle pilas a su nueva casa, que como dijo Paparazzi a modo de primicia queda a más de 60 kilómetros de la Capital Federal en un exclusivo campo relacionado con el polo.

Al mismo momento, en dicho video, Eugenia publicó un graph en donde se podía leer: “Odio tener que dar explicaciones pero ya estaríamos…”, dejando bien en claro que quiere que los medios la corten con esto de andar ventilando las cosas de su vida privada y mucho más «mintiendo».

Este jueves 2 de septiembre, en Los ángeles de la mañana, en El trece, mostraron las primeras imágenes de la moza y Ángel De Brito, conductor del programa, contó el contenido de su charla con la chica, quien resaltó su filosofía de vida.

“Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido´”, arrancó Angel, para continuar leyendo…

“Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”,terminó de leer, De Brito, el mensaje que le llegó a su celular, a horas de que Rocío Marengo enfrente los rumores de, también, haber salido con Vicuña.

Y, a modo de conclusión, el propio periodista dijo. “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”, cerró Angel, dando por ciertas las versiones de que el ex de Pampita también le fue infiel a María Eugenia.

Porque el no negar una información, versión o rumor habla tanto como confirmarla, luego de conocerse imágenes hot de Vicuña y Suarez en una serie que terminaron de grabar semanas atrás.

