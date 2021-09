La fuerte pelea por la que los Pimpinela se dejaron de hablar: “Momento espantoso”

Send an email

En su paso por Los Mammones, Lucía y Joaquín Galán, popularmente conocidos como los Pimpinela, revelaron una fuerte pelea que mantuvieron tiempo atrás y los llevó a no dirigirse la palabra durante varios días.

En las últimas horas, en las redes sociales se viralizó la entrevista originalmente emitida en marzo de este año, donde el dúo recordó el mayor de sus enfrentamientos. “¿Estuvimos a punto de quedarnos sin los Pimpinela un día?”, preguntó Jey Mammon. “Sí, ella tuvo la culpa”, afirmó Joaquín, señalando a su hermana. “Perdón, en Tu cara me suena, vos eras jurado y ella participante”, intervino el conductor, dando una pista sobre la anécdota. “Sí, ¿y te acordás esa nota de mierd… que me puso? ¡No soy rencorosa, pero me acuerdo perfectamente!”, disparó Lucía.

“Vos habías cantado un tema de Jesse & Joy y la nota que te puso fue…”, indagó Jey. “Un cuatro”, contestó con mala cara la cantante. “¿Cuánto tiempo estuvieron sin hablarse?”, repreguntó el anfitrión del ciclo de América. “15 días”, respondió Lucía. “Estuvo sin hablarme a mí, porque es jorobada, pero se merecía ese cuatro. Pero lo peor es que yo le insistí en que haga Jesse & Joy”, confesó Joaquín. Sin perder tiempo, la producción puso el fragmento de aquel momento, aunque la cantante se quejó: “No es necesario recordar ese momento espantoso”.

A la hora del ping pong de preguntas y respuestas, ambos se divirtieron tirándole chicanas al otro y contando algunos detalles sobre sus personalidades. “¿Cuál de los dos es más ordenado?”, quiso saber Mammon, a lo que Joaquín levantó la mano y Lucía respondió “yo”. “¡Si no vivimos juntos! Yo no sé de la casa de él y él no sabe de la mía. Yo soy ordenada”, aclaró ella. “Yo también soy ordenado”, aseguró Joaquín.

Ante la pregunta de quién llora más, todas las miradas fueron a Lucía. “Lo que pasa es que a mí se me nota más. Él llora para adentro y así está, yo saco todo para afuera”, aclaró. Los dos aseguraron que son cariñosos, “aunque yo soy más demostrativa”, acotó la cantante. “Y más alcahueta”, retrucó su hermano. En relación a quién es más estricto con su trabajo, la dupla dijo que ambos lo son. “En realidad los dos somos estrictos, pero él es más perfeccionista”, aseguró la artista. LaNación

