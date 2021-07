La inesperada frase de Jorge Rial sobre su regreso a la tele

El conductor habló con Paparazzi y dio a entender que por el momento el mundo de la tevé no le corresponde.

Jorge Rial siempre es noticia. A toda hora. Todos los días. A pesar de su fracaso en TV Nostra (realizó sólo 47 programas y el rating fue bajísimo en un canal que apostó muchísimo por él), el periodista continúa trabajando. Ahora lo hace en Radio 10, con Argenzuela, pero sus miradas sobre la tele están “latentes” en todo el mundo.

¡Menos en él! Así lo confirmó en una charla que tuvo en exclusiva para Paparazzi con Alejandro Carra, donde dio muy pocas señales de querer volver a estar dentro de la “caja boba”.

«Me fui de la TV, estoy feliz, estoy muy bien en la radio. Y no hablo más de la TV. ¡Por ahora, hasta que vuelva! No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, a la TV. Le agradezco a la Tauro que me diga eso”, explicó sobre el deseo de Marcela Tauro de que regreso al programa chimentero de América.

“A Tauro la quiero y sé que lo dice desde el corazón, pero por ahora no. Estoy en la radio, estoy feliz. Y estoy afuera de la TV. Y cuando estoy afuera de la TV, estoy afuera de todo. Hasta de las declaraciones», sumó en la nota exclusiva.

Sobre su picante ida y vuelta con Marcela, que se fue de Intrusos en medio de un escándalo, Rial dio más datos: «Con la Tauro no terminamos mal, terminamos bien. Cómo no la voy a llamar para hacer algo otra vez. ¡Nos conocemos hace 60 años!”.

Y terminó: “Ella dice esas cosas dede el cariño, yo la entiendo. Está todo bien, yo ya estoy afuera de la TV. Es más, no sé ni para qué me entrevistan. Soy un hombre de radio, no tengo nada que ver con la TV. Sean felices».

Horas después, en un móvil con Los Angeles de la Mañana, Luis Ventura se despachó con varias afirmaciones muy polémicas sobre Rial y su familia. ¿Se vendrá un nuevo capítulo en este culebrón?

Por lo pronto ninguno de los dos elige meterse en este cara a cara, pero sí hay algunos rufianes que se la juegan de angelitos que les gusta meter la cuchara y después esconden la mano. ¡Eso no se hace, che! /Paparazzi

