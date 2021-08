La Intendenta concretó un nuevo pase a planta: “No hay momento más gratificante que este”

Send an email

La intendenta Inés Brizuela y Doria encabezó un nuevo acto de entrega de pase a planta a trabajadores PEM, que después de tantos años de trabajo y de estar precarizados, fueron reconocidos y valorados recibiendo su decreto en la Explanada del Palacio Municipal, durante la tarde del miércoles.

En un acto, del que participaron además los funcionarios Municipales de las diversas áreas a la que pertenecen los trabajadores beneficiados, y las precandidatas Luciana de León y Silvia Fernández. Al concretar la entrega de los decretos, la intendenta expresó que: “ya no son invisibles, porque forman parte de un Estado que los abraza. Días como estos son los que me dan la certeza que todo lo que se trabaja valió la pena, y lo volvería hacer para que cada uno de ustedes pueda tener está posibilidad”.

En este sentido la mandataria Municipal remarcó el cambio que están buscando en La Rioja, y con estos decretos, se proyecta una vida diferente para los trabajadores del Municipio y destacó el gran trabajo que realizan las áreas tanto de Recursos Humanos, como de la Secretaría Legal y Técnica, porque en cada pase a planta, se garantiza el cumplimiento de las leyes de cupo laboral trans y de personas con discapacidad.

“Ahora pueden pensar diferente con su familia, en la educación de sus hijos, en mejorar la casa, de tener una obra social y una jubilación. Nosotros por mucho tiempo trabajamos sin bajar los brazos, lo logramos dejando todo incluso lo personal, entregando todo por devoción por que los que creemos en la política, como una herramienta para transformar la vida de la gente, abrazando una lucha de por vida, no hay momento más gratificante que este”, añadió.

Por último, indicó que, “estoy convencida de que La Rioja es tierra de oportunidades y de igualdad para todos, siendo que durante mucho tiempo nos hicieron creer que somos pobres y que estábamos condenados a que nos debíamos resignar, y venimos a quebrar la lógica de la resignación para despertar en cada riojano está convicción, de que si trabajamos juntos, en equipo, con los valores que nos une como pueblo, está Rioja cambiará”.

Por su parte Lucana De León precandidata a diputada Nacional y actual concejala, manifestó su emoción ante el reflejo de la alegría de los compañeros municipales “con esto se siente por qué estamos en política, para generar todas estas acciones q cambian la vida, reinstituir derechos, cumplir promesas, y trabajar cada día para que los riojanos vivamos mejor”.

“Hoy la Intendenta lo está haciendo posible, lo está haciendo realidad y de una forma muy justa, porque ella no pregunta si la votaron, simplemente es en base a la prestación de servicios, por antigüedad, y eso, es valorable porque no pasa en todas las gestiones y me gustaría que eso continúe, y seguiremos trabajando para que esto siga siendo posible para todos”, culminó Luciana.

