La Rioja avanza en la generación de nuevos puestos de trabajo y en el desarrollo de la economía del conocimiento

En el mediodía de hoy, el gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto central donde se presentó el nuevo Programa Nodos para la Economía del Conocimiento destinado a financiar proyectos de Clústers, Polos y Parques Tecnológicos que desarrollan actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento. Además, se firmaron importantes convenios para el Desarrollo Productivo Federal.

En la oportunidad, el gobernador Ricardo Quintela manifestó que “estamos teniendo un día importante para las y los riojanos. Hay una inversión realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas que nos permitió urbanizar el Parque Industrial para que quede bien no solo desde el punto de vista urbanístico sino también en lo que hace a la seguridad”. Mencionó la visita que realizaron previamente a ENOD, donde se hizo una inversión millonaria “que genera 200 nuevos trabajos y cuando se inaugure generará otros 350 más y esperamos alcanzar el primer trimestre de 2022 con muchos más de 1500 puestos de trabajo”.

“Con este nuevo impulso de generar polos desarrollo tecnológico y del conocimiento seguiremos avanzando. En nuestro caso firmamos convenio con la empresa Tsoft que incorporó a 25 chicos lo que genera oportunidades laborales y riquezas para la provincia y que, además, piensa incorporar 40 personas más en el corto plazo”.

Agradeció a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, con un apartado especial para el presidente de la Nación, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández “por la mirada federal de esta gestión” tras lo cual resaltó que “estamos trabajando fuertemente entre 10 gobernadores del Norte Grande para generar el achicamiento de asimetrías para que nuestras provincias tengan gente sea feliz, y para eso es importante el desarrollo de nuestras provincias”.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas confió que “hoy es un día es muy especial, seguimos trabajando en implementar nuevas iniciativas para que Argentina se ponga de pie con el eje en la producción y el trabajo”. “Estamos trabajando en todos los frentes para sacar a la Argentina adelante, trabajamos en la vacunación, en la reactivación, en la mirada estratégica para pensar en lo que se viene con nuevas tecnologías, con una perspectiva federal gracias a una decisión política de nuestro Presidente y de una visión estratégica”.

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale expresó que “hay una gestión muy focalizada en reconstruir una Argentina productiva y lo estamos haciendo. Tenemos la alegría de ver el Parque Industrial lleno de vida con un gobernador que generó 800 puestos de trabajo en 18 meses de gestión de los cuales, 16 fueron en el marco de la pandemia, y pondremos en marcha 800 empleos más. Nos da alegría ver empresas textiles creciendo y al Parque Industrial con nuevo equipamiento”.

Por su parte, Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME), destacó que “cuando uno recorre la provincia y ve que se pone de pie, que hay inversiones estratégicas con trabajo demuestra que cuando Argentina apuesta al desarrollo federal es posible porque es lo que está pasando”. “Sabíamos que íbamos a poder dar vuelta la agenda productiva, pero había una situación muy difícil porque Argentina tiene una doble crisis y una doble necesidad de hacer esfuerzos para recuperar las fuentes de trabajo que perdió antes de la pandemia (en referencia al gobierno macrista)”, confió.

El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil indicó que “el conocimiento y el mundo cambió, y la pandemia aceleró ese cambio. Con Ricardo venimos trabajando en el tema textil y del calzado lo que generó mucho empleo en Catamarca. Es una buena oportunidad que el Estado Nacional y Provincial esté presente y es un desafío seguir acompañando estas nuevas tecnologías”. Y planteó que “pensamos en una mirada regional, por eso trabajamos junto con los gobernadores del Norte Grande y contamos con la mirada federal del presidente Alberto Fernández”.

Certificados del Programa “Soluciona, Reactivación de la Economía del Conocimiento”

En primera instancia desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se realizó la entrega de los certificados del Programa “Soluciona, Reactivación de la Economía del Conocimiento” que brinda asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la reactivación económica del país mediante el desarrollo, la implementación y/o adopción de soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento con el fin de atender las problemáticas económicas, sociales y productivas que se generaron a partir de la pandemia. Recibieron: Viveros del Oeste Riojano por 14,2 millones de pesos en aportes no reembolsables por su proyecto “Desarrollo de la cadena de valor de cannabis medicinal”; Bio-Lógicos SA, por 15 millones de pesos en aportes no reembolsables, por su proyecto “Desarrollo de reactivos para diagnóstico para COVID 19”; y a la Universidad Nacional de Quilmes, por 15 millones de pesos en aportes no reembolsables por su proyecto “Sagora”.

Convenios para el Desarrollo Productivo Federal

Luego, se procedió a la firma de distintos convenios para el Desarrollo Productivo Federal por parte del el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En ese sentido se rubricó un convenio entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa y la empresa de software Tsoft para el desarrollo de actividades de formación y capacitación por medio de las cuales la empresa contratará al menos 40 personas en 2021.

De igual, manera se hizo lo propio con la firma de convenio entre el Gobierno de La Rioja y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores para la implementación de una línea de financiamiento por 300 millones de pesos para proyectos de inversión productiva de empresas riojanas, el otorgamiento de Préstamos Directos para la Reactivación por parte del FONDEP, y el fortalecimiento del Fondo de Garantías Provincial (FOGAPLAR) con el fin de potenciar las capacidades productivas de las empresas locales para generar un impacto regional en el desarrollo productivo con sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y generación de empleo.

Otro de los convenios que se firmó fue entre el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y el gobernador riojano, Ricardo Quintela, es el del acta acuerdo para la adhesión de municipios de La Rioja al programa “Te Sumo – Jóvenes en PyMEs” (acción ejecutada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) que incentiva la creación de empleo de jóvenes de 18 a 24 años con estudios secundarios finalizados y sin empleo formal en micro, pequeñas y medianas empresas, a través de un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado.

En tanto que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el Municipio de Quilmes, firmaron un convenio marco para el desarrollo de jóvenes talentos en programación.

Nuevo Programa Nodos para la Economía del Conocimiento

Como parte de la importante agenda que el primer mandatario de La Rioja llevó adelante con motivo de la visita de autoridades nacionales y de la vecina provincia de Catamarca, se presentó el nuevo “Programa Nodos para la Economía del Conocimiento” del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que está destinado a financiar proyectos de Clústers, Polos y Parques Tecnológicos que desarrollan actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento, con el propósito de impulsar la innovación productiva y generar transferencia tecnológica hacia las economías regionales e industrias tradicionales en todas las provincias argentinas. El Programa cuenta con un presupuesto de 600 millones de pesos para consolidar polos y clusters existentes y generar nuevos nodos.

Seguidamente, se proyectó un video explicativo y se procedió a la firma de Actas del Programa PROCER (Programa de Competitividad de Economías Regionales) que tiene por objetivo ayudar a potenciar la competitividad y a promover la capacidad exportadora de las MIPyMes y cadenas de valor a través de aportes no reembolsables (ANR) para financiar capacitaciones, equipamiento y asistencias técnicas, entre el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz; el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón; el vicerrector de la Universidad Nacional de Chilecito, Germán Antequera respectivamente; y el gerente de la Unión Industrial de La Rioja, Daniel Celayes.

También se firmaron de actas por medio de las cuales los Municipios adhieren al Programa “Te Sumo Jóvenes en PyMES”, para lo cual Guillermo Merediz hizo la rúbrica de manera individual con los intendentes de Ortiz de Ocampo, General Belgrano, Vinchina y Castro Barros.

Por último, se entregaron los certificados del programa “Soluciona, reactivación de la Economía del Conocimiento” a la Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Ltda.

Estuvieron presentes entre otros, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, y miembros del gabinete nacional y provincial; y de manera virtual también, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apolito y el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar.

