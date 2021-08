Lesionados de Boca y River: quiénes estarán ausentes en el Superclásico

Send an email

Boca y River afrontarán el Superclásico de octavos de final de Copa Argentina con varios lesionados en sus respectivos planteles. En total son seis los futbolistas que no podrán estar en el encuentro de este miércoles a las 19 y hay otro al que le prenden velas para que diga presente en el Estadio Único de La Plata.

Los lesionados de Boca que se perderán el Superclásico ante River en la Copa Argentina

Eduardo Salvio: El pasado 28 de febrero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Podría regresar a las canchas recién en septiembre.

Agustín Almendra: En un amistoso que el Xeneize jugó frente a Sarmiento de Junín, antes de enfrentar a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, el mediocampista recibió una dura falta de Federico Bravo y sufrió un esguince del ligamento colateral interno del tobillo izquierdo.

Nicolás Orsini: No jugó ninguno de los dos últimos partidos de Boca por una molestia que arrastra en una de sus rodillas. No pudo recuperarse y estará ausente en el Superclásico.

Los lesionados de River que se perderán el Superclásico ante Boca en la Copa Argentina

Matías Suárez: En el encuentro del pasado miércoles ante Lanús, el delantero sufrió una distensión en el aductor izquierdo. Luego de que los médicos del Millonario siguieran de cerca el día a día de su evolución, se tomó la determinación de que no juegue ante el Xeneize.

Robert Rojas: Padece una leve pubalgia. Tal como ocurre con este tipo de lesiones, su tiempo de recuperación es incierto.

Agustín Fontana: Tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. El delantero sufrió esta lesión justo antes del partido ante Unión, el pasado 25 de julio. El cuerpo técnico verá si puede contar con él para el 11 de agosto, fecha en la que River disputará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Paulo Díaz, la duda de River para enfrentar a Boca en la Copa Argentina

El chileno sufrió un traumatismo en su muslo derecho en el partido ante Huracán y tuvo que ser reemplazado. Pese a esto, Marcelo Gallardo decidió incluirlo en la lista de concentrados y en el Millonario confían en que llegará en condiciones para el Superclásico de este miércoles.

