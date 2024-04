Liga Argentina de Basquetbol: Posibles Cruces Play-in y Reclasificación

Cuando todavía quedan dos partidos para culminar la fase regular, las posiciones de cada equipo ya está casi confirmada y comienzan cada uno a pensar cuál será su rival en la próxima instancia que comenzará a jugarse desde el 9 de Abril.

En el caso de nuestra provincia analizamos cuando y con quien se enfrentará Amancay al haber terminado su participación en la 7ma colocación dentro de las posiciones.

Los equipos de San Isidro de San Francisco (Cba.), Atenas (Cba.), Villa San Martín (Resistencia – Chaco) y Sportivo Suardi de Santa Fe; lograron quedar desde el 1ero al 4to puesto y deberán esperar los partidos de los Play-in y Reclasificación para saber cuáles serán sus rivales en la etapa de cuartos de final.

Los demás equipos ocuparon los siguientes lugares: 5to: Gepu (San Luis), 6to: Deportivo Norte (Armstrong – Sta. Fe), 7mo: Amancay (La Rioja), 8vo: Montmartre (Ctmca), 9no: Rivadavia (Mza.) y 10mo: Salta Básquet. Todos estos equipos jugarán la Reclasificación.

Por otro lado, cuando faltan jugarse los partidos finales entre Colón (Sta. Fe) vs. Echague de Paraná, mañana 2 de Abril; y Villa San Martín vs. Independiente de Sgo. Del estero) el día jueves 4; para que se definan cuáles serán los cruces del Play-in que clasificará a dos equipos quienes se sumarán a la reclasificación.

El Play-in se juega entre los equipos que clasifiquen del 11° al 14° puesto y que hoy serían: B° Parque, Independiente (Sgo), Colón y Echague. El ganador del partido 1 se juega el 9/4 (Barrio Parque o Independiente), clasifica como 11° en la reclasificación. En tanto el perdedor deberá jugar otro partido con el ganador del partido 2 (Colón-Echagüe) que se juega 3l 13/4; y de ahí saldrá el equipo número 12 de la reclasificación.

En la Zona Norte, conocidos los 12 equipos comenzará a jugarse el 17/4 al mejor de tres juegos en la modalidad 1-2; es decir el mejor clasificado definirá de local. Se juega 5° vs 12°; 6° vs. 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°.

Es decir que si uno analiza en este momento la tabla y posibles rivales, Amancay debería jugar contra Salta Básquet su clasificación. El primer juego sería el 17/4, en Salta y en La Rioja se jugaría el domingo 21/4 y el martes 23/4 si hace falta.

De esta etapa saldrán los cuatro equipos que deberán enfrentar a los que ya esperan su turno por haber clasificados del 1° al 4° lugar.

Posibles cruces en Reclasificación:

GEPU vs Colón o Echagüe

DEPORTIVO NORTE vs. B° Parque o Independiente

AMANCAY vs. Salta Básquet

MONTMARTRE vs. Rivadavia

