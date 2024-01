Lionel Scaloni se reunió con Claudio Tapia en el predio de la AFA

Send an email

El entrenador de la Selección se juntó con el presidente de la entidad y conversaron sobre la actividad de este año, las novedades en cuanto a los amistosos de marzo y los detalles de cara a Copa América de junio

Este lunes se realizó la reunión entre el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. En el encuentro se habló sobre diversos temas, pero el foco estuvo puesto en los dos partidos amistosos que se disputarán en marzo en la fecha FIFA. Este asunto es de gran importancia para el entrenador ya que serán los últimos, previo a la Copa América que se llevará a cabo en los Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Por eso el estratega de Pujato buscó medirse contra seleccionados europeos en ya que luego del certamen continental se volverán a disputar las Eliminatorias para el Mundial 2026 que se jugará en dicho país norteamericano, además de Canadá y México.

Luego de tomarse unas vacaciones en su localidad, Scaloni quiso reunirse con el Chiqui Tapia antes de regresar a su casa en España. Se juntaron en el despacho del presidente de la AFA en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi. El saldo del encuentro fue positivo. Así lo dio a conocer el propio dirigente, quien compartió la foto con la siguiente leyenda: “Qué bueno fue verte, Gringo”.

Si bien el DT puso en duda su futuro luego del triunfo 1-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná, seguirá en su cargo al menos hasta la Copa América. Con vistas a este evento, el entrenador pidió tener dos rivales de fuste en Europa o los Estados Unidos en la fecha de marzo, pero hace unas semanas la AFA cerró el acuerdo para esta nueva gira por Asia.

Los partidos serían el 18 y el 26 de marzo en China, en las ciudades de Hagzhou y Pekín, respectivamente. ¿Los rivales? El primero cotejo será contra la selección local y otro que aún resta confirmarse, que podría ser un europeo. La AFA trabaja para que sea un conjunto Clase A y el que suena es Croacia, al que eliminó en las semifinales de la pasada Copa del Mundo en Qatar.

Sin embargo, en caso de que no sea posible medirse ante los croatas, aparecerían en carpeta Turquía, Hungría o República Checa. No son contrincantes de peso como los que hubiese querido enfrentar Scaloni, pero resulta la única posibilidad -hasta ahora- de jugar contra un combinado europeo en 2024. Ante la imposibilidad de enfrentar a una potencia del Viejo Mundo, también se analizó la chance de medirse con Uruguay, pero las ganas de reeditar el encuentro por las Eliminatorias en el que los dirigidos por Marcelo Bielsa le ganaron 2-0 al campeón del mundo y le sacaron un invicto de 25 partidos de clasificaciones mundialistas no prosperó.

Ahora Scaloni emprenderá vuelo hacia España y seguirá la actividad de la Selección Sub 23 en el Preolímpico que se disputará en Venezuela desde este sábado y en el que la Argentina debutará el domingo ante Paraguay. El conjunto a cargo de Javier Mascherano intentará lograr uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Junto a la delegación viajará Tapia.

Scaloni tendrá la mira puesta en este torneo para ver qué jugadores puede llegar a convocar para la selección mayor. El DT santafesino hizo mención que para él “no había DNI” y que focalizaba su elección en el rendimiento del futbolista sin mirar su edad. A nivel olímpico la Argentina ganó dos veces seguidas la medalla dorada en fútbol, en Atenas 2004 y Pekín 2008, y buscará repetir este año.

A mitad de año llegará la Copa América y la selección argentina intentará defender su título conseguido en Brasil en 2021, cuando le ganó la final a la Verdeamarela por 1-0, también en el Estadio Maracaná. El debut en el torneo continental será el 20 de junio ante el ganador del repechaje de la Concacaf (Canadá o Trinidad y Tobago). Después de la Copa América, en septiembre se levantará otra vez el telón de las Eliminatorias en la Argentina se mantiene en la vanguardia con 15 puntos y le lleva 2 a Uruguay. En esa instancia la Selección recibirá a Chile y luego visitará a Colombia, en duelos que aún no tienen fechas confirmadas.

