LNMV: “A puro Vóley comienza hoy la 2da etapa en nuestra ciudad”

Organizado por la Federación de Vóley Argentina y patrocinada por la Federación Riojana de Vóley; comienza este domingo, la 2da. Etapa de la Liga Nacional Masculina, que clasificará dos equipos a la Liga A1. Los escenarios serán los Polideportivo “Vita” y “Carlos S. Menem” y la entrada es libre y gratuita.

Con la presentación de las acreditaciones de todas las delegaciones y la reunión técnica, llevadas a cabo este sábado en el Poli Evita, quedaron habilitados todos los equipos que a partir de este domingo comenzarán a buscar la ansiada clasificación a la Liga A1 y los demás a mantenerse en la presente categoría.

Serán ocho (8), equipos los que lucharán por el pase a la Liga mayor y entre ellos estará el CEF N° 5, como nuestro representante.

Los equipos que irán por el campeonato son: Libertad de San Jerónimo Norte (Sta. Fe); Waiwen de Comodoro Rivadavia; Normal N° 3 de Rosario; Ferro Carril Oeste de Bs. As.; Estudiantes de La Plata; Regatas de Corrientes; CEF N° 5 de La Rioja y UVT (Unión Vecinal de Trinidad) de San Juan. Habrá otros siete (7) equipos que lucharan por la permanencia

Toda la expectativa está puesta en la actuación de nuestro representante, luego que en la primera etapa realizada en Santa Fe, lograra la clasificación en estas instancias para llegar a la tan ansiada clasificación a la A1.

Primera Jornada

Hoy domingo se juega la primera jornada, de siete días consecutivos donde se verá el Vóley de primer nivel.

Programación: Domingo 18/2/24

Polideportivo Carlos Saúl Menem: 9 hs., en la Zona Permanencia: VELEZ vs. SALTA VOLEY; 11 hs., Zona Permanencia: VILLA DORA vs. SELEC. ARG (U19); a las 17 hs. Por la Zona Campeonato: NORMAL 3 vs. REGATAS; hora 19. Por la Zona Campeonato: WAIWEN vs. CEF N° 5 y cierran a la hora 21 por la Zona Campeonato: LIBERTAD vs. UVT

En tanto en el Polideportivo Evita jugarán desde las 11 hs., por la Zona Permanencia: ATENEO de Catamarca vs. CORDOBA VOLEY. Desde las 19 hs. Y por la Zona Campeonato se enfrentan: FERRO C.O vs. ESTUDIANTES

