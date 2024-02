LNVM: “La segunda etapa se juega íntegramente en La Rioja”

En la mañana de este jueves y en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 5 de nuestra ciudad, se llevó a cabo la presentación de la segunda etapa de la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNVM) en su fase de Ronda Campeonato y Permanencia. Todos los partidos serán transmitidos a través del canal de YouTube de la FEVATV. La entrada a los partidos será Libre y Gratuita.

Con la presencia del Secretario de Deportes de la provincia Prof. Jorge L. Córdoba, el Subsecretario de Deportes Municipal Prof. Federico Paredes, la rectora del CEF 5, Clara Núñez, la manager del Voleibol del Centro 5 Nadia Torres y autoridades del Poli Evita y Menem.

Nadia Torres dijo con respecto a este evento que es el fruto de 4 años de las Naranjitas y 2do. Año de la Naranja Mecánica; por eso la elegida es La Rioja para esta fase del torneo. Torneo que clasificará al campeón y subcampeón a la Liga A1.

En la Ronda Campeonato, jugaran los ocho equipos clasificados, divididos en dos zonas: Zona C donde estarán Libertad San Jerónimo Norte de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Estudiantes de la Plata y UVT de San Juan. En tanto en la Zona D, jugarán Waiwen de Comodoro Rivadavia, Normal N° 3 de Rosario, Regatas de Corrientes y CEF N° 5 de La Rioja.

Los partidos se disputarán en el Polideportivo Evita y Polideportivo Carlos Menem desde el 18 al 20, el día 21 será descanso y del 22 al 24 se juega Cuartos, semi y final.

En tanto en la Permanencia, serán siete los equipos que jugarán todos contra todos integrando la Zona E y son: Villa Dora de Santa Fe, Vélez Sarsfield (Bs As), Córdoba Vóley, Salta Vóley, Social Monteros de Tucumán, Ateneo de Catamarca y la Selección Argentina U19.

La Primera Fecha:

El domingo 18 jugarán por la Zona Permanencia: 9,00 hs. En el Poli Menem – Vélez vs. Salta Vóley; a las 11 hs. En el Poli Menem – Villa Dora vs. Selección Argentina; a las 11 hs. En el Poli Evita – Ateneo vs. Córdoba Vóley; hora 19 en el Poli Evita por la Zona Campeonato – Ferro C.O vs. Estudiantes; a la hora 17 en el Poli Menem por la Zona Campeonato – Normal 3 vs. Regatas y desde las 19 en el Poli Menem, también por Zona Campeonato Waiwen vs. CEF N° 5. Cierran la jornada desde las 21 hs. En el Poli Menem por la Zona Campeonato – Libertad vs. UVT.

Las Naranjitas

El equipo femenino de Vóley del CEF N° 5, Las Naranjitas, jugarán el día domingo 18, desde las 22 por la Liga Femenina enfrentando a Estudiantes de La Plata, con entrada libre y gratuita.

