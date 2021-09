“Los argentinos son unos malandras”: el picante tuit del hijo de Jair Bolsonaro sobre la suspensión del partido entre Argentina y Brasil

Flavio, el primogénito del mandatario, acusó a las autoridades de la Selección de haber incluido a los cuatro futbolistas que juegan en la Premier League, pese a saber que estaban infringiendo la ley de ese país, y pidió un “severo castigo”.

Argentina y Brasil protagonizaron un papelón histórico este domingo en San Pablo. El encuentro que disputaban ambas selecciones por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022, fue interrumpido cuando transcurrían cinco minutos de juego por el ingreso al campo de juego de un fiscal de la agencia sanitaria brasileña Anvisa, luego de la denuncia sobre cuatro jugadores argentinos acusados de violar las normas migratorias federales en el marco de la pandemia de coronavirus.

El tumulto comenzó al costado del campo de juego hasta que una persona vestida con remera negra y pantalón de jean entró a la cancha y se quedó allí parado. En medio de encontronazos con algunos de esos funcionarios, los jugadores de la Albiceleste, con Lionel Messi a la cabeza, abandonaron la cancha en pleno clásico ante Brasil ante la aparente orden de las autoridades sanitarias brasileñas de impedir que algunos futbolistas argentinos sigan en la cancha.

Con los ánimos todavía caldeados por el inédito incidente, Flavio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, cargó contra las autoridades de la Selección de haber incluido a los cuatro futbolistas que juegan en la Premier League, pese a saber que estaban infringiendo la ley de ese país, y pidió un castigo severo para la Albiceleste.

“Los argentinos son malandras. Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, a la fuerza, subieron a los cuatro oriundos de Inglaterra. PF (N de la R: Policía Federal) tiene que investigar quién no tomó medidas antes del partido y Argentina debería ser severamente castigada”, tuiteó el primogénito del presidente de Brasil.

Flavio, que es uno de los tres hijos de Bolsonaro que actúa en política y forma parte del Senado de ese país, aludió así a la inclusión de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, los cuatro jugadores argentinos que llegaron desde Inglaterra para disputar los partidos de eliminatorias contra Venezuela y Brasil.

Si bien adujeron contar con los permisos pertinentes para poder disputar ambos encuentros, ya que se encontraban dentro de la burbuja de la selección, un grupo de autoridades sanitarias brasileñas irrumpió de manera insólita a los cinco minutos del choque.

Qué dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano

Quien también habló sobre la escandalosa suspensión fue Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, quien criticó el tardío accionar de las autoridades de Brasil.

“Todas las personas que ingresan a un país, también los jugadores de fútbol, al presentar su pasaporte a las autoridades migratorias, estas tienen las herramientas para trazar su procedencia”, explicó la funcionaria desde su cuenta en Twitter.

Y agregó: “Si Brasil consideraba el país de dónde venían los jugadores argentinos como zona de riesgo, más allá del protocolo establecido por la FIFA, podría haber actuado en el momento del ingreso a su territorio. Esperar tres días y meterse en el campo de juego suspendiendo un partido parece más una puesta en escena que una medida sanitaria”. /TN

