¿Los comprás? Subastan calzoncillos «muy usados» de Michael Jordan

Michael Jordan, el legendario jugador de básquet, tuvo muchos guardaespaldas, pero uno que estuvo por el que sentía especial aprecio: John Michael Wozniak. A este hombre, Jordan le hizo varios regalos y, ahora que murió, su familia ha decidido subastar algunas de esas pertenencias.

La más notable son unos calzoncillos «muy usados» por la exestrella de los Chicago Bulls. La información sobre la subasta ya fue publicada por muchos medios, entre ellos, el diario As de España.

Además de la ropa interior, Jordan le obsequió con un costoso reloj de la marca Rolex con una dedicatoria y también un anillo de diamantes y una camiseta de su última temporada como profesional en los Washington Wizards.

Así, estos objetos se han colocado a la venta en la casa de subastas Lelands.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1

— theScore (@theScore) September 1, 2021